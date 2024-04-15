Он был поистине народным губернатором

В памяти жителей Кемеровского края, главой которого Амангельды Тулеев был многие годы, он остался честным политиком, грамотным управленцем и человеком с большим и чистым сердцем.

«Чтобы узнать человека, необязательно непосредственно общаться с ним: не менее ценны свидетельства тех, кто видел и знал его», – заметил известный американский философ Майкл Шапиро.

Я долго шел к этому материалу, общаясь с людьми, которым довелось быть знакомыми с Амангельды Тулеевым и трудиться с ним, а также прочитав опуб­ликованные о нем работы.

Каждая страна в истории своего развития переживала периоды процветания и кризисов. При этом можно привести множество примеров, которые свидетельствуют: в те моменты, когда государства пребывали в состоянии «сильного стресса», всегда находились высокопоставленные должностные лица, обладавшие здравым рассудком и высокими деловыми качествами. В числе таких личностей особое место занимает губернатор одного из крупнейших и ключевых регионов России – Кемеровского края – наш земляк Амангельды Молдагазыулы Тулеев.

На масштабе личности и роли этого человека в современной истории предлагаю остановиться подробнее. Но прежде, чем говорить о политике, хочу обратить внимание на такой аспект.

Уровень знаний и опыта, жизненная позиция отдельных личностей выступают двигателем любого общества, развития любого государства. В российской системе власти и особенно в его правительственном эшелоне было много кадров из Казахстана. Так, в Правительстве Черномырдина работала целая плеяда министров – выходцев из нашей страны. Среди них – первый заместитель председателя Правительства Олег Сосковец, председатель Комитета госимущества Альфред Кох, министр информации Михаил Полторанин, депутат Государственной Думы четырех созывов Сергей Бабурин, генеральный секретарь «ЕврАзЭС» Таир Мансуров, заместитель Генерального прокурора Олег Гайданов.

Достойное место в когорте правительственных деятелей занимал и наш земляк Амангельды Молдагазыулы.

Если углубиться в историю, то XXI век принес с собой целую бурю социальных вихрей. Обострились копившиеся на протяжении столетий социальные, экономические, демографические, классовые, политические, национальные, межгосударственные противоречия.

Амангельды Молдагазыулы пришел на губернаторскую службу в это критическое время. И в такой непростой обстановке приступил к реализации весомых реформ, решая очень важные и сложные государственные вопросы в крупнейшем регионе страны. Благодаря решительности, смелым и оперативным действиям он смог переломить ситуа­цию, помог населению справиться с упадническими настроениями, вселить в людей надежду.

В период тоталитарной власти человек не был свободным. Не мог делать то, что считал нужным. В системе, контролирующей все аспекты жизни общества, видеть плоды своего труда и вклада невозможно. Но именно с этим трудным временем совпал период становления Амангельды Молдагазыулы как личности и политика.

Амангельды Молдагазыулы понимал всю ответственность за возложенные на него обязанности главы региона. Он осознавал, что единственный метод, способный стабилизировать экономику края, – лечение самой системы, избавление от внешних «бактерий», провоцирующих «болезнь». Это был период, когда нельзя было сидеть сложа руки.

Его действия по проведению реформ сталкивались с необходимостью противостоять ударам, наносимым как слева, так и справа. Тем не менее, хотя открытой поддержки ему не оказывалось, работа российского Правительства все же стала претерпевать изменения.

Тогдашний Президент России Борис Ельцин призвал членов Правительства изменить свое отношение к происходящим в стране процессам, начать действовать решительно, а главное – работать на результат. В итоге спонтанно сформировалась новая демократическая антимонопольная коалиция левых центристских сил.

Однако меры, предпринятые по спасению страны от кризиса и преодолению масштабных трудностей, оказались недостаточно эффективными. И в этой ситуации многое зависело от личностей конкретных управленцев. Суть таланта Амангельды Молдагазыулы заключалась не столько в решении сложных экономических и социальных проблем, сколько в его исключительном чутье к принятию политических решений. Это чутье и предвидение помогали ему всю жизнь. Он был мощным катализатором перемен.

Тулееву были присущи особые нравственные и деловые качества – сильный темперамент, энергия и стратегическое видение, дальновидность, четкое понимание сложившейся ситуации и необходимости внесения изменений. Для него самым главным в его деятельности было достижение конечного результата. Чувство беспомощности и непоследовательность в принятии решений для него были неприемлемы.

Его политические взгляды и предпочтения прослеживаются в реальных действиях. Он не жалел сил и энергии для решения вопросов, важных для интересов региона, которым он руководил. Причем при всей напористости характера в нем удивительным образом уживались темперамент и решительность со сдержанностью, уравновешенностью и интеллигентностью.

XXI век принес беспрецедентное количество испытаний. Из-за изменений, произошедших в модели управления, оказались порушены практически все социальные, экономические устои и правила. Акцент на узком понимании экономики и краткосрочных финансовых интересах привел к катастрофе экономической политики. Вся власть в этой сфере была отдана в угоду горстке богатой и влиятельной группы.

Отдельные миллиардеры смогли набить свои карманы, их сверхбогатство разделило общество, воспламенив огонь социального неравенства. Дальше так жить было невозможно. И в этих условиях Амангельды Тулеев предложил большой пакет программных реформ под названием «Новый экономический курс».

Губернатор Кемеровского края выступил против политики Президента России Бориса Ельцина и вынес в пуб­личное пространство свои требования, хотя в те времена поступать подобным образом было весьма опасно. В тот период каждый из губернаторов был полновластным хозяином своего региона, никто из них не хотел потерять данную им власть. Вот почему они и не шли против Президента.

А вот Амангельды Тулеев ради блага народа поставил на карту все. И простые люди поддержали его, назвав народным губернатором. Это было, по сути, выражением народного доверия, признания его как грамотного управленца и политика, готового реализовывать реформы, направленные на улучшение жизни жителей региона.

Требования к лицу, занимающемуся политикой, во все времена были очень высокими. В том числе это касается уровня ораторского искусства, ведь публичная речь способна нанести удар по любой репутации. Между тем не подкрепленное доказательствами слово воспринимается больше как популизм.

Выступать перед народом, на страницах печатных изданий – большая ответственность. Поэтому острота и искренность языка формируют имидж политика.

Амангельды Тулеев среди губернаторов выделялся как оратор, народный трибун, имеющий свой честный взгляд на вещи. В политике есть изречение: «Движущая сила развития – противоречие». Показывая свою волю и характер, он пошел наперекор власти, убеждая, что основой и целью любой реформы в государстве является народ.

Однако, к сожалению, призыв Амангельды Молдагазыулы к активному вмешательству в переустройство государства не получил поддержки со стороны губернаторов других регионов. И этого нельзя забывать.

Это правда, что зачастую отдельные политические деятели и лица, находящиеся в рамках публичной политики, работают в интересах власти, а не большинства людей. Основная причина, вероятно, состоит в том, что избирательные факторы и выборные процессы в карьере политиков важной роли не играют. Некоторые политики идентифицируют себя с властью, а не с простым народом.

Поскольку все решает власть, политики пытаются заключить с ней сделку. Мы часто открыто критикуем отсутствие диалога между оппозицией и властью, отсутствие желания власть имущих прийти к диалогу. И в то беспокойное время именно Амангельды Тулеев нашел в себе смелость и принципиальность стать инициатором реформ в России. И с ним российские власти были готовы считаться.

Амангельды Молдагазыулы, можно сказать, был «трехкрылым» деятелем. Поясню. Считается, что человек, не отделенный от крови своих предков, – это «человек неба». Человек, не отделенный от духовного происхождения, – «благородный человек». Человек, не отделенный от реальности, – «совершенный человек» (Чжан Цзы). Тулеев был человеком, который подходил под все эти определения.

В Российской Федерации национальный вопрос – одна из самых сложных тем. В плане политтехнологий здесь важно совершать действия, мягкость и пластичность которых находят отклик у электората. Но при этом затрагивать национальную тему для политика – это все равно что копать себе могилу.

И политики, и политтехнологи, думающие о своем будущем, стараются избегать этой темы. Но Амангельды Тулеев знал, что не сможет уйти от нее, и прежде всего потому, что сам стоит в данном ряду, являясь этническим казахом. Было много людей, которые спрашивали с него за «не тот цвет кожи и разрез глаз». Более того, он воочию видел сложности, с которыми сталкиваются представители меньшинств сибирских народов.

В апреле 1991 года трудовые коллективы горняков и рабочих Кемеровской железной дороги выдвинули Амангельды Тулеева кандидатом в президенты РСФСР. Тот факт, что по итогам голосования 12 июня 1991 года он набрал 6,81 процента голосов и занял четвертое место среди шести кандидатов после Бориса Ельцина, Николая Рыжкова и Владимира Жириновского, свидетельствует о высоком кредите доверия к нему со стороны населения.

В Москве он участвовал в оппозиционных митингах, организованных Народным Собранием России, выступал против политики Президента Бориса Ельцина, критиковал экономическую программу российского Правительства во главе с Егором Гайдаром и т. д. В октябре 1993 года выступил против роспуска Парламента во время конфликта между Президентом и Верховным Советом. Он предлагал перенести Съезд народных депутатов из Москвы в Кемерово.

12 декабря 1993 года Амангельды Тулеев был избран депутатом первого созыва Верховного Совета Российской Федерации по Кемеровскому двухмандатному избирательному округу № 42.

Он не боялся говорить правду, сколько бы ни страдал от этого и как бы его ни отговаривали. Во времена правления Ельцина неправильное ведение социально-экономической и культурной политики и минусы государственной модели управления подвергались им неоднократной критике. Любое такое высказывание было сопряжено с рис­ком. Зачастую в принятии решений на самом высшем уровне принимали участие некомпететные сотрудники, в результате чего Россия продолжала совершать огромные ошибки.

В августе 1996 года Амангельды Молдагазыулы принимает предложение о вхождении в состав нового Правительства Виктора Черномырдина. С 22 августа 1996 года по 30 июня 1997 года он занимал должность министра Российской Федерации по сотрудничеству с государствами – членами СНГ. Он стал также членом правительственной комиссии по оперативным вопросам.

1 июля 1997 года Указом Президента России Бориса Ельцина был назначен главой администрации Кемеровской области. Он победил на прямых губернаторских выборах в 1997 году, в 2001–2005 годах и 2010 году областное Законодательное собрание передало ему полномочия главы области.

16 апреля 2015 года Президент России Владимир Путин назначил Тулеева исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области (в связи с истечением срока полномочий). 13 сентября 2015 года он снова победил на выборах, набрав 96,69 процента голосов.

1 апреля 2018 года Президент России Владимир Путин принял отставку Амангельды Тулеева. По словам экс-губернатора, решение уйти с поста главы региона стало его «единственно правильным решением» после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, унесшего жизни 60 человек.

Амангельды Тулеев возглавлял Кемеровскую область почти 21 год. Он был одним из губернаторов, получивших наибольшую поддержку населения на выборах.

Хотя он и хотел вывести себя из политики, та вновь «постучалась» в его дверь. 3 апреля 2018 года Амангельды Тулеев вступил в ряды фракции «Единая Россия», получив вакантный мандат Совета народных депутатов Кемеровской области IV созыва. Через несколько дней он избирается председателем Совета, который возглавлял до сентября 2018 года, до того как был избран новый депутатский корпус.

Сколько бы ответственных постов он в те годы ни занимал, он не был оторван от родной страны. Он благословлял свой казахский народ, сохранив в сердце любовь к Родине.

Говорят, что человек является рабом своего времени. Но настоящий патриот не будет рабом. Те, кто пытались продлить советское прошлое, хотели, чтобы и другие оставались рабами этой системы.

Он был патриархом внутренней политики – такую оценку Амангельды Тулее­ву дали коллеги. Жизнь и деятельность политика в Кемеровской области стали целой эпохой. Выступая на церемонии прощания с ним, новый губернатор Сергей Цивилев подчеркнул: «С Аманом Тулеевым связана целая история Кузбасса, он смог возглавить регион в трудные времена и вывести его из кризиса. Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как настоящего народного губернатора, который в своей деятельности всегда ставил интересы народа на первое место». Это действительно было настоящим признанием Тулеева как талантливого политика, организатора и хозяйственника.

Есть поговорка: «Мужчина – это убежище и щит со стороны ветра». Он был настоящим мужчиной и человеком с большой буквы. К нему с большой верой и любовью относились жители Кузбасса. Но некоторые оппоненты завидовали ему. На собраниях задавали заранее подготовленные каверзные воп­росы. Кому-то хотелось знать и нацио­нальность, и его происхождение. Он никогда не уклонялся от ответа.

Все зло можно простить, кроме одного – это предать свою нацию, своих предков, стать манкуртом. Он мог вытерпеть все, что касалось лично его, но не мог вынести неуважительное слово о своей фамилии, о народе. В этом был весь Амангельды Тулеев. Он всегда говорил: «В Казахстане есть совесть, есть честь, есть достоинство. У Алашских львов есть дух, дух Абая. Даже мое имя – в честь казахского батыра».

Те, кто, не жалея себя, трудился для своего народа, имеют право остаться как в истории, так и в сознании и памяти народа. Если в нас есть малая толика хорошего, то это заслуга таких великих людей. А если есть зло, то, значит, мы приобрели его сами.

Сегодня мы вспомнили наше славное прошлое и рассказали молодому поколению о таком неординарном человеке, как Амангельды Тулеев. Мы бы хотели, чтобы его имя было увековечено в Кемеровском крае, на благо жителей которого он трудился не покладая рук. Это решение стало бы данью благодарности ему от россиян и предметом гордости для казахского народа.

Мы также выступаем за присвоение его имени улицам в городах Астане, Алматы, Шымкенте, а также за возведение ему памятника на родной казахской земле. Отдать почести нашему уважае­мому брату Амангельды наравне с благородными сыновьями казахского народа – наш долг.