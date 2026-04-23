Маленький рай для шахтерского края

Местом, где должен был появиться этот маленький рай для семейного отдыха жителей шахтерского края, стало… бывшее картофельное поле, что в трех километрах от областного центра. На первый взгляд, задача стояла простая: засучил рукава – и вперед к осуществлению мечты! Но в реальности все оказалось далеко не так просто.

Местный климат не вполне устраивал деревца, которые тысячами высаживали энтузиаст и его команда. Однако, несмотря на трудности, база отдыха все-таки была озеленена. К слову, приживаемость деревьев составляла всего 60%, но на месте высохших саженцев появлялись новые, и борьба людей за тенистый оазис продолжалась с новой силой. Озеленение базы ведется и по сей день.

Столь же трудно было поставить на ноги непосредственно бизнес, связанный с организацией семейного отдыха.

– Суть моей идеи заключалась в приближении к Караганде уютных тенистых локаций. Ведь карагандинцам, чтобы отдохнуть с семьей, приходилось отправляться за сотни километров от дома. А все потому, что в регионе отсутствовала индустрия семейного отдыха. Дело, за которое мы взялись, было совершенно новое, и многие знакомые нашу инициа­тиву всерьез не воспринимали, – рассказывает предприниматель. – Да, действительно, первые пять лет мы больше вкладывали, чем получали, работали в убыток, держась на голом энтузиазме. Зато в настоящее время семейно-развлекательный комплекс Baiterek Resort стал узнаваемым брендом – местом, куда любят приезжать на отдых местные жители.

Нынче на территории базы отдыха расположены девять коттеджей и семь а-фреймов (A-frame – дома-треугольники). Туркомплекс Baiterek Resort – это, по сути, целый городок. Здесь есть ресторан на 100 посадочных мест, летняя терраса, детский центр, этноаул...

Как рассказал директор турбазы, в настоящее время идет работа по созданию крытого аквапарка. Этот объект, несомненно, оживит жизнь комплекса, особенно в осенне-зимний период, хотя и в настоящее время в этот сезон желающих отдохнуть на турбазе немало. Ну а в летние месяцы поток отдыхающих возрастет в разы, так что резервировать на турбазе место приходится за месяц вперед.

Неутомимый энтузиаст Сергей Дергачев рассказал о том, как пришел в турбизнес. Выяс­нилось, что по образованию он инженер-строитель: окончил Карагандинский политехнический. 20 лет отработал по специальности. В пору, когда шла наиболее активная застройка Астаны, создал собственную компанию, которая занималась строительством и благоустройством объек­тов в столице.

– Однако пришло время, когда стал скучать по малой родине, где остались друзья, близкие люди, поэтому решил вернуться, – говорит бизнесмен. – Хотя я и дома не перестал быть строителем, ведь строить нужно и здесь.

…Вместе с хозяином базы отдыха прошлись по ее дорожкам. Собеседник может подробно рассказывать обо всех местных объектах. В каждый из них вложены идеи, вдохновение, труд. Семейно-развлекательный бизнес, несмотря ни на что, состоялся.