Благоустраивается город номадов

Декорационный комплекс «Город кочевников» был построен в 2004 году на берегу реки Или для съемок фильма «Кочевник». Объект, стилизованный под XV век, стал одним из популярных маршрутов выходного дня для жителей Алматы. С начала весны и до поздней осени сюда приезжают группы туристов, чтобы окунуться в атмосферу далекого прошлого, сделать эффектные селфи на фоне крепостных стен, башен, глинобитных домиков и мечети.

Рядом, на скалах урочища Таңбалы тас, нанесены древние изображения Будды. По оценкам археологов, эти рисунки требуют пристального изучения, а главное – сохранения для потомков в первозданном виде. Именно поэтому местная общественность придает большое значение вопросам благоустройства объекта, входящего в перечень памятников истории и культуры республиканского значения.

Как отметил исполнительный секретарь Алматинского областного филиала партии «Amanat» Серик Нуркадыров, с каждым годом обе достопримечательности привлекают все больше посетителей. Однако с ростом числа отдыхающих увеличивается и объем оставленного ими мусора. К примеру, весной 2025-го в ходе субботников, проведенных на данном участке, было убрано семь стихийных свалок, вывезено более 30 тонн отходов.

– К сожалению, проблема остается по-прежнему актуальной, загрязнение туристической зоны продолжается, – посетовал Серик Нуркадыров. – Это результат безответственного отношения наших граждан к истории родного края, к окружающим природным красотам. Необходимо принять системные решения по укреплению санитарной инфраструктуры этих мест – увеличить число контейнеров для мусора, ужесточить контроль за нарушителями. Самое главное – формировать в обществе культуру чистоты, для чего и проводятся экологические акции с привлечением молодежи.

В эти же дни на территории, прилегающей к «Городу кочевников», состоялась закладка экопарка. Всего высажено свыше 500 деревьев различных пород.

По информации акимата Алматинской области, в связи с ростом интереса к декорационной площадке со стороны туристов, любителей истории и культуры решено превратить ее в одну из визитных карточек региона. Уже идут работы по созданию нового туристического кластера. Проложена асфальтированная дорога, обустроена автопарковка, предусмотрено строительство линии электропередачи, систем освещения. Планируется обустройство глэмпинг-зон, мест отдыха и объектов общест­венного питания.

Проект туркластера включает также строительство пешеходного моста между городом номадов и урочищем Таңбалы тас.