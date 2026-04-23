Привлечь молодежь в библиотеку

Осенью исполнится 35 лет, как она в профессии. За это время через ее руки прошли тысячи книг, но главное – с любимым делом связано множество встреч, знакомств, идей и культурных инициатив.

Марал Таженова – автор многих интересных творческих и культурных проектов, и потому особенно ценен ее взгляд на современную библиотеку – живой, честный и очень точный.

– У меня всегда было и до сих пор остается стойкое мнение, что важно, чтобы человек, далекий от книг и чтения, для начала хотя бы просто попал в библиотеку, – говорит Марал Таженова. – В наше время на библиотечные мероприятия нередко приглашают, по сути, случайных людей – студентов или школьников, которых обязывают присутствовать. И в какой-то степени это кажется не очень правильным: ведь гораздо интереснее работать с действительно заинтересованной аудиторией.

Но есть и обратная сторона медали: среди этих «случайных» ребят встречаются те, кто никогда не был в библиотеке просто потому, что не знал, как здесь может быть интересно. В их представлении библиотека – это что-то ветхое, старое, скучное. И вот они приходят и искренне удивляются, когда им показываешь новые книги, проводишь экскурсию, демонстрируешь редкие издания – у них буквально загораются глаза. И мне кажется, что даже если из всей группы хотя бы небольшой процент заинтересуется, – это уже результат.

Убеждена: те молодые люди, которые побывали в библиотеке, уже вряд ли пойдут по плохому пути. Возможно, это звучит наивно, но я верю в такую «нравственную прививку» – в соприкос­новение с чем-то высоким, настоящим. После этого они, как минимум, начинают чувствовать себя немного иначе. И в любом случае есть те, кто после мероприятия остается, интересуется, как записаться, и действительно делает этот шаг – приходит снова, становится читателем, – отмечает библиотекарь.

Марал Таженова знает, о чем говорит: за десятилетия трудовой деятельности она была частью самых разных коллективов и сейчас работает методис­том Централизованной библиотечной

системы Павлодарского района.

А начиналось все в 15 лет: окончив сельскую школу, девушка могла пойти по стопам родителей и стать учителем, но больше тянулась к творческой сфере. Отец этот выбор не поддержал, посчитав, что артист – не самая практичная профессия, и предложил обратить внимание на библиотечное дело. Так, в начале 90-х Марал поступила в колледж, позже, уже имея опыт, окончила вуз по специальности библиотекарь-библиограф. Работала в районной библиотеке, затем – в городской центральной детской им. А. Гайдара (называет ее школой жизни, а коллектив – второй семьей), в библиотеках двух крупных вузов.

И на каждом этапе находила свой интерес. Кстати, традиционной книговыдачи на ее трудовом пути было не так и много, хотя сама Марал вспоминает это время как одно из самых живых: общение с читателями и обсуждение книг ничто не заменит. В Павлодарском государственном университете проводили со студентами вечера Высоцкого, Окуджавы, Цоя. В педагогическом институте организовывали методические недели, мастер-классы, а также пять раз проводили международную конференцию «Книга. Время. Общество». В те годы это была редкая возможность для биб­лиотекарей повысить квалификацию, обменяться опытом, научиться новому.

Позже Марал Таженова перешла в Павлодарскую областную библиотеку им. С. Торайгырова, где трудилась восемь лет в разных отделах. И даже, казалось бы, в сухой работе библио­графического отдела она находила пространство для творчества. Например, совместно с известным ученым Виктором Мерцем был создан крупный библиографический указатель по

археологии Северо-Восточного Казахстана. Прежде такую аналитическую информацию с глубоким поиском не проводил никто, хотя в регионе есть большое научное наследие.

Именно из этого проекта выросла новая идея – адаптировать научные исследования для детской аудитории. Вскоре была издана двуязычная детская книга-перевертыш «Досиктiн дәуiрлерге саяхаты. Ежелгi Павлодар туралы ертегi – Путешествие Досика во времени. Сказка о Древнем Павлодаре». Соавтором Марал стала детский поэт и писатель Людмила Бевз. Главный герой – любознательный Досик – помогает маленьким читателям ознакомиться с доисторическим прошлым края.

Позже студенты ПГУ создали по мотивам книги настольную игру-бродилку, что стало продолжением проекта уже в другой форме. Между прочим, изданная небольшим тиражом книга очень востребована у школьников и дошколят – несколько экземпляров в библиотеках города не вернулись после выдачи. А это и есть главная примета библиотекарей: читатели не возвращают лучшее.

За плечами Марал десятки проектов, которые решали главную задачу – привлекали молодежь в библиотеку. Многие из них стали настоящими культурными брендами города. Например, весенний фестиваль изобразительного искусства PavlodART или арт-фестиваль «Сила искусства» – как совместная инициатива с российскими коллегами из биб­лиотек Новосибирской области. Еще один совместный проект «Жастар» стал площадкой для ежемесячных встреч в библиотеках Павлодара и российского Карасука с художниками, граффитистами, дизайнерами леттеринга, актерами, танцорами, предпринимателями, спортсменами. Здесь работала мощная арт-студия, где проводили мастер-классы по акварели, комиксам, витражам в технике Тиффани.

Все это не просто мероприятия – это среда, в которой библиотека становилась точкой притяжения. А книга и литература, писатели и поэты были ключевым наполнением этих встреч.

– Я убеждена, что самое главное – один раз привлечь молодежь в библиотеку, чтобы преодолеть страх и непонимание, – продолжает Марал Таженова. – Как-то я участвовала в Международном конгрессе чтения в Астане, и там выступал один московский профессор. Он сказал прямо: вы все, кто сегодня здесь сидит, не выйдете на пенсию из библиотеки, если не поменяете мышление. Если вы будете просто сидеть и выдавать книги читателям, библиотек не останется. Нужно расширяться, искать новые форматы, привлекать людей по-другому – не за книгой, а за эмоциями, встречами. А уже потом давать им книги. Тогда мы с ним спорили, но факт остается фактом: сегодня в библиотеку нужно уметь привлекать аудиторию.

Конечно, для каждого возраста – разные форматы. Как показала практика, дети любят не просто читать, но и участвовать в создании книг. Подтверждают это два проекта Марал Таженовой.

Так, в прошлом году был издан сборник краеведческих сказок, написанных учениками школ со всей области. А в 2021–2022 годах детей пригласили в качест­ве иллюстраторов к стихотворениям Бахытжана Канапьянова. В канун 70-летия известного поэта и в рамках акции «Одна страна – одна книга» областная библиотека совместно с детской художественной школой Павлодара организовала конкурс «Достояние души» по мотивам одноименной книги автора. Чтобы выбрать произведение для рисунка, дети прочитывали книгу полностью. В итоге десятки школьников, их учителя, родители – все были вовлечены в чтение.

– Мне обидно, когда говорят, что дети не читают, что молодежь и взрослые не читают, – говорит Марал Таженова. – А ведь все не так – чтение вновь стало модным! Обратите внимание, как много сейчас книжных клубов, а ведь есть и такие, в которых участие платное. Я тоже создавала книжный клуб – это невероятный обмен. Мы зачитывались Чингизом Айтматовым, открывали для себя Мухтара Шаханова. Было много других авторов – и всегда был живой отклик. Потому что книга и чтение делают человека лучше, а мы все тянемся к этому…