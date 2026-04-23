Новый уровень сотрудничества

Участники встречи поднимали актуальные вопросы деятельности филиала Университета Лотарингии в Казахстане, говорили об интеграции нашего вуза в европейское образовательное пространство. По итогам встречи подписан меморандум о партнерстве.

Стороны рассмотрели механизмы формирования единой академической платформы на базе филиала Университета Лотарингии и Института Сор­бонна-Казахстан, реализации совместных образовательных программ и развития научных инициатив. Кроме того, было разработано соглашение, инс­титуционально регламентирующее участие французских партнеров в работе филиала. Подписание этого важного документа запланировано на предстоящую осень.

В двусторонней встрече приняли участие генеральный консул Франции Максим Жеренже, вице-президент Университета Лотарингии Сесиль Новель, ректор КазНПУ им. Абая Болат Тлеп, директор Института Сорбонна-Казахстан Айнур Сабитова, выразившие готовность к реализации будущих совместных проектов.

Особое внимание было уделено приоритетным направлениям казахстанско-французского взаимодействия: повышению академической мобильности и запуску с нового учебного года программы двудипломного образования по специальнос­ти «международное право». Также были одобрены вопросы организации взаимных визитов профессорско-преподавательского состава для обмена опытом, расширения совместных программ и академических стажировок для студентов.