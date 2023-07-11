Опасения о возможном росте числа казахстанцев с проблемными займами в странах ЕАЭС развеяли в АРРФР

В Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка прокомментировали закон об обмене сведениями по кредитным историям в рамках ЕАЭС, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Напомним, в июне 2023 года было ратифицировано соглашение о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза. Благодаря этому любой резидент сможет брать кредит в банке второго уровня любой страны ЕАЭС.

Однако еще во время рассмотрения документа в Сенате Парламента РК председатель палаты Маулен Ашимбаев выразил обеспокоенность, не увеличит ли число проблемных должников новый закон. Законодательство в других странах Союза, как считает Ашимбаев, может быть более либеральным. Он предложил вести статистику казахстанцев с кредитами в иностранных банках.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка подчеркивают, что для казахстанцев нет ограничений на получение займов в кредитных организациях других юрисдикций. Также в АРРФР убеждены, что соглашение не повлечет рост проблемных заемщиков среди граждан РК в других странах.

«Обмен сведениями кредитных историй граждан Казахстана позволит получать кредитным организациям ЕАЭС необходимые данные, что, в свою очередь, обеспечит адекватную оценку кредитоспособности заемщиков, желающих получить займы», – обосновали в агентстве.

Там же уверяют, что обмен кредитной историей будет проходить с соблюдением норм по защите персональных данных и только через уполномоченные кредитные бюро финорганизациям стран ЕАЭС с лицензией. Поэтому новый механизм не даст возможности активизации фейковых финорганизаций.