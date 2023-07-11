Опасения о возможном росте числа казахстанцев с проблемными займами в странах ЕАЭС развеяли в АРРФР

Экономика, Общество
292
Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка прокомментировали закон об обмене сведениями по кредитным историям в рамках ЕАЭС, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Напомним, в июне 2023 года было ратифицировано соглашение о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза. Благодаря этому любой резидент сможет брать кредит в банке второго уровня любой страны ЕАЭС.

Однако еще во время рассмотрения документа в Сенате Парламента РК председатель палаты Маулен Ашимбаев выразил обеспокоенность, не увеличит ли число проблемных должников новый закон. Законодательство в других странах Союза, как считает Ашимбаев, может быть более либеральным. Он предложил вести статистику казахстанцев с кредитами в иностранных банках. 

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка подчеркивают, что для казахстанцев нет ограничений на получение займов в кредитных организациях других юрисдикций. Также в АРРФР убеждены, что соглашение не повлечет рост проблемных заемщиков среди граждан РК в других странах.

«Обмен сведениями кредитных историй граждан Казахстана позволит получать кредитным организациям ЕАЭС необходимые данные, что, в свою очередь, обеспечит адекватную оценку кредитоспособности заемщиков, желающих получить займы», – обосновали в агентстве.

Там же уверяют, что обмен кредитной историей будет проходить с соблюдением норм по защите персональных данных и только через уполномоченные кредитные бюро финорганизациям стран ЕАЭС с лицензией. Поэтому новый механизм не даст возможности активизации фейковых финорганизаций.  

#общество #ЕАЭС #кредиты #АРРФР

Популярное

Все
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
Человеческие останки нашли при замене труб в Костанае
Зрелищное шоу дронов пройдёт в Астане
Закончился ремонт на МАЭК
IACA: высокая оценка казахстанской модели судебного администрирования
25-летие Астаны отмечают сегодня в Казахстане
Алихан Смаилов посетил завод "KPI Inc." в Атырау
Минсельхоз дал прогноз развития саранчовых по Казахстану на 2023 год
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения
В Восточном Казахстане локализовали пожар  в лесу на третьи сутки
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Каныбек Жумашев стал председателем комитета среднего образования
Ануар Сулейменов назначен заместителем председателя комитета госдоходов
"Это город больших возможностей": Токаев об Астане
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
БАКАД запустили в Алматинской области
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн

Читайте также

Закон о возврате государству незаконно приобретенных активо…
Казахстанцам с инвалидностью начали оказывать услуги агрега…
Январские события: оглашен приговор участникам нападения на…
Троих друзей подозревают в создании нарколаборатории в Алма…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]