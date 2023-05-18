Вести статистику казахстанцев с кредитами в иностранных банках предложил Маулен Ашимбаев

Сенат, Общество
85
Аманжолова Айман
[email protected]

Не появятся ли среди казахстанцев проблемные заёмщики при кредитовании в других странах ЕАЭС? Для борьбы с этой проблемой внутри страны, недавно был принят закон о банкротстве, а как быть с кредитами за рубежом? Эти вопросы сегодня поднял Маулен Ашимбаев во время рассмотрения в Сенате закона об обмене сведениями по кредитным историям в рамках ЕАЭС, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу Сената Республики Казахстан. 

фото: kazpravda.kz

«Не будет ли это приводить к увеличению проблемных должников? Наше законодательство, нацеленное на ужесточение потребительского кредитования, и соотвествующее законодательство в странах ЕАЭС – не идентично. Там оно может быть более либеральным. В целом, нам нужно вести статистику, сколько наших граждан или организаций получают кредиты за рубежом. Чтобы мы знали, сколько наших граждан имеют задолженность перед иностранными кредитными учреждениями. Думаю, такая статистика должна быть у нас на руках и по необходимости мы будем ее использовать в нашей работе», – озвучил предложение спикер Сената.

Кроме того, Маулен Ашимбаев отметил, что в Казахстане последовательно ведется работа по снижению долговой нагрузки на граждан, которая является одним из приоритетных направлений в работе палаты на законодательном уровне.

«Наша стратегическая задача – это расширение кредитования экономики и уменьшение потребительского кредитования населения, которое за последние годы выросло в 2 раза, превысив 14 трлн тенге. Было немало историй, когда люди не могли обслуживать свои займы. В этой связи по инициативе президента страны был принят Закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» для того, чтобы снизить долговую нагрузку наших граждан», – подчеркнул Маулен Ашимбаев в своем выступлении.

#Сенат #кредиты #МауленАшимбаев

Популярное

Все
Вокруг да около науки
Сколько стоит подписка на "Казахстанскую правду"
За прошедший год в Министерство юстиции поступили уведомления о создании политических партий от 24 инициативных групп
Что мешает посмертному донорству в Казахстане?
Программа «Аңсаған сәби», предусматривающая ежегодное выделение квот на ЭКО, исполняет мечты многих казахстанских семей
Штраф от 20 до 100 МРП будут уплачивать строительные компании, допускающие выезд грязных авто со стройплощадок
Пандемия COVID-19 продолжается, но уже не представляет собой чрезвычайную ситуацию международного значения
В Восточном Казахстане начался селеопасный период
В Алматы задержаны члены банды телефонных мошенников
«Слово бродит в степи, чтоб нечаянно встретить меня…»
Экологи обязали горнорудную компанию разработать альтернативный вариант консервации Белоусовского рудника
Ночная прогулка по древнему Отрару
«Марафон любви» прошел в небольшом городке Казалы на юге Казахстана
Служить, а не обогащаться
Смелые и ловкие
Проекты, востребованные жизнью
На сцене – коррупция
Когда молчание – золото
Любовь, камзол и весна
Инфляцию посчитают онлайн
Группу домушников задержали в Алматы
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Коронавирус: реплика на оригинал
Мать разозлилась на новорожденного сына и убила его в Павлодаре
В Риддере под строительство новой школы выделили землю исторического дендропарка
Машина найдена в Сандыктау: больше 10 дней ищут пропавшего акмолинца
Дело о спецЦОНах передано в суд
Автомобиль журналиста поджег неизвестный в Атырау – СМИ
Задержание главы областного управления культуры Алии Жакипбековой подтвердили в Антикоре
Касым-Жомарт Токаев высказал позицию по Тайваню
Массовая драка закончилась стрельбой во дворе многоэтажного дома в Кызылорде
Ерлан Омарбеков возглавил департамент полиции ВКО
Китай играет очень важную роль во внешней политике Казахстана – Токаев
5-летний мальчик застрял в качелях в Мангистау
Gosagro у них не той системы
Урджарская находка: принцесса или жрица?
Семь лет колонии получил полицейский начальник за взятки в СКО
Проблемы молочной отрасли обсудили в Правительстве РК
В Южном Казахстане ежедневно ведется мониторинг наличия на АЗС нефтепродуктов и их розничных цен
Санжар Ташкенбай вышел в финал чемпионата мира по боксу
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Пять новаций Социального кодекса
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Объявлены даты ЕНТ-2023
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы

Читайте также

Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Без повторного примирения – как теперь будут наказывать сем…
Более 3 млн тенге хотели потратить на покупку швабры и матр…
В хищении почти 500 млн тенге из бюджета подозревается депу…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]