Вести статистику казахстанцев с кредитами в иностранных банках предложил Маулен Ашимбаев

Не появятся ли среди казахстанцев проблемные заёмщики при кредитовании в других странах ЕАЭС? Для борьбы с этой проблемой внутри страны, недавно был принят закон о банкротстве, а как быть с кредитами за рубежом? Эти вопросы сегодня поднял Маулен Ашимбаев во время рассмотрения в Сенате закона об обмене сведениями по кредитным историям в рамках ЕАЭС, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу Сената Республики Казахстан.

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«Не будет ли это приводить к увеличению проблемных должников? Наше законодательство, нацеленное на ужесточение потребительского кредитования, и соотвествующее законодательство в странах ЕАЭС – не идентично. Там оно может быть более либеральным. В целом, нам нужно вести статистику, сколько наших граждан или организаций получают кредиты за рубежом. Чтобы мы знали, сколько наших граждан имеют задолженность перед иностранными кредитными учреждениями. Думаю, такая статистика должна быть у нас на руках и по необходимости мы будем ее использовать в нашей работе», – озвучил предложение спикер Сената.

Кроме того, Маулен Ашимбаев отметил, что в Казахстане последовательно ведется работа по снижению долговой нагрузки на граждан, которая является одним из приоритетных направлений в работе палаты на законодательном уровне.

«Наша стратегическая задача – это расширение кредитования экономики и уменьшение потребительского кредитования населения, которое за последние годы выросло в 2 раза, превысив 14 трлн тенге. Было немало историй, когда люди не могли обслуживать свои займы. В этой связи по инициативе президента страны был принят Закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» для того, чтобы снизить долговую нагрузку наших граждан», – подчеркнул Маулен Ашимбаев в своем выступлении.