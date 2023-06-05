Кредитными историями граждан будут обмениваться страны ЕАЭС

Предполагается, что данное соглашение расширит доступ к банковским услугам для добросовестных заёмщиков. Иными словами, им будет легче получить кредит в банке любой страны ЕАЭС.

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Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Ранее вопрос обмена кредитными историями внутри стран ЕАЭС не был урегулирован. Предполагается, что данное соглашение устранит этот пробел и расширит доступ к банковским услугам для добросовестных заёмщиков. Иными словами, им будет легче получить кредит в банке любой страны ЕАЭС.

Также, это защитит сами банки. Банк сможет убедиться в надёжности заемщика и, тем самым, снизит свои риски.

Соглашение содержит порядок обмена и перечень передаваемой информации. Сюда входит: запрос о предоставлении кредитного отчета, сам кредитный отчёт, согласие субъекта кредитной истории, а также документы, касающиеся ее оспаривания. При этом все участники будут обязаны обеспечивать защиту получаемой информации.

Кроме того, национальные регуляторы финансового рынка, наряду с основными своими обязанностями, будут формировать список банков и иных кредитных организаций, уполномоченных на получение информации.

При этом непосредственно передачей информации между странами будет заниматься ограниченный список уполномоченных организаций. В Казахстане такими признаны два кредитных бюро: это АО «Государственное кредитное бюро» и ТОО «Первое кредитное бюро».

В качестве канала передачи информации рассматривается Интегрированная система ЕАЭС - это межгосударственный инструмент для обмена данными и электронными документами.

Текст закона публикуется в печати.