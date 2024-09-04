Операторов связи обяжут передавать данные об абонентах при ЧС

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК утвердило правила передачи агрегированных данных уполномоченным органам в случае возникновения чрезвычайной ситуации, передает Kazpravda.kz
Согласно приказу, утверждаются прилагаемые Правила предоставления в уполномоченный орган операторами связи и (или) владельцами сетей связи, осуществляющими деятельность на территории Республики Казахстан, агрегированных данных при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, вызванных стихийными бедствиями (землетрясения, сели, лавины, наводнения и другие), кризисными экологическими ситуациями, природными пожарами, эпидемиями.
Операторы связи в течение трех часов обязаны предоставить локацию и общее количество абонентов.
Контроль за исполнением приказа возложен на курирующего вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
Приказ вводится в действие с 7 января 2025 года.