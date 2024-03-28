Операторов ТБО оштрафовали на 6 млн тенге за скрытие пожаров в Костанайской области

Они в течение двух лет скрывали данные по пожарам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональную прокуратуру

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, в соответствии с экологическим законодательством операторы полигонов твердых бытовых отходов обязаны информировать департамент экологии о произошедших аварийных ситуациях, в том числе фактах возгорания мусора.

Специализированная природоохранная прокуратура Костанайской области сопоставила сведения операторов с данными органов по ЧС и установила, что за последние два года полигоны скрыли от экологов 31 факт пожара.