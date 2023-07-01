Чем будет заниматься Национальный центр казахских пород собак

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Наша страна будет добиваться международного признания тазы и тобет как исконно казахских пород.

Фото: пресс-службы Минэкологии РК

Вступил в силу закон по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов РК.

3 января 2023 года был принят закон по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак.

В рамках его реализации впервые в Казахстане создается Национальный центр казахских пород собак тазы и тобет. Это будет структурное подразделение РГКП «ПО «Охотзоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии.

«Наццентр отберет наиболее подходящих стандарту, в том числе экстерьерно-конституциональным характеристикам и иным качествам, собак казахских пород тазы и тобет, от которых в дальнейшем будут выведены чистопородные экземпляры.

К работе центра будут приглашать ученых и квалифицированных кинологов.

Также в наццентре будут разработаны государственные научно-технические программы в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак, обучаться эксперты и специалисты-кинологи. В соответствии с разработанными стандартами будет вестись Единая родословная книга тазы и тобет, а также выдача свидетельства о происхождении», – поделились в министерстве.

Создана рабочая группа, куда вошли представители уполномоченного органа, научных и общественных организаций, эксперты-кинологи, заводчики казахских пород собак. Они разработали структуру, штатное расписание и квалификационные требования для работников центра.

«Президентом также была поставлена задача добиться международного признания тазы и тобет как исконно казахских пород.

В этой связи в мае 2023 года в бельгийском городе Тюэн прошли переговоры президента Союза кинологов Казахстана с руководством Международной кинологической федерации (FCI), в рамках которых была подана официальная заявка на полноправное членство СКК в FCI. Этот вопрос будет рассматриваться на генеральной ассамблее FCI 21-22 августа 2023 года в Женеве (Швейцария)», – сообщили в Минэкологии.

#собаки #Минэкологии #тазы #тобет

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