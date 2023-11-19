Определились финалисты Итогового турнира ATP

За победу на престижном соревновании поборются первая и четвертая ракетки мира, передает Kazpravda.kz

Фото: АТР

В полуфинале Итогового турнира ATP, который проходит в Турине, определелились участники решающего матча.

Итальянец Янник Синнер обыграл Даниила Медведева в трех сетах – 6:3; 6:7; 6:1, а серб Новак Джокович разгромил испанца Карлоса Алькараса – 6:3; 6:2.

Джокович девятый раз вышел в финал итогового. Он сравнялся по этому показателю с Иваном Лендлом. Впереди только Роджер Федерер – 10.

Джокович, напомним, уступил на групповом этапе Яннику Синнеру.

Призовой фонд турнира – 15 млн долларов.