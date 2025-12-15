Фото: КФБ

В Астане определились обладатели призовых мест Кубка Казахстанской федерации бокса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

До финала дошли команды Шымкента и Астаны. Победу в решающем противостоянии одержали шымкентские боксеры, выиграв со счётом 9:6.

В битве за третье место Карагандинская область выиграла у сборной Мангыстауской области.

Проект с призовым фондом в 150 000 долларов направлен на развитие бокса в регионах, отметили в НОК.