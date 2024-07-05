Опубликовано выступление президента на саммите «ШОС плюс»

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Уважаемые главы государств! Уважаемые коллеги, друзья!

Сегодня мир сталкивается с серьезными вызовами, обусловленными беспрецедентными геополитическими противоречиями и нарастающим конфликтным потенциалом. Под угрозой находится архитектура международной безопасности, что может привести к тяжелейшим последствиям для всего человечества.

В такой судьбоносный период на нас возложена огромная ответственность за укрепление мира, стабильности, безопасности путем коллективных усилий на региональном и глобальном уровнях.

Шанхайская организация сотрудничества с учетом своего авторитета, значительных экономических и человеческих ресурсов, способна выработать эффективные решения для достижения целей устойчивого развития и преодоления современных вызовов.

Лозунг председательства Казахстана в ШОС «Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию» емко отражает дух нашей общей миссии.

Позвольте представить вам предложения, которые призваны придать новый импульс нашему многостороннему взаимодействию.

Первостепенной задачей, на наш взгляд, остается коллективное продвижение повестки мирного и гармоничного развития.

Убежден, разрешить имеющиеся в мире узловые противоречия и обеспечить долгосрочную стабильность в мире можно только благодаря коллективным усилиям и мудрой дипломатии. В этом плане большая надежда возлагается на Организацию Объединенных Наций, которая в следующем году отметит свою восьмидесятую годовщину. Альтернативы этой универсальной организации нет, ее потенциал далеко не исчерпан.

Наша общая задача – усилить роль ООН как основного международного института обеспечения глобальной безопасности, способного эффективно противостоять вызовам XXI века.

«Голос ШОС» должен и будет громче звучать на международной арене, продвигая консолидированную позицию по различным проблемам современности. Поэтому весьма актуальным является принятое нами Заявление о принципах добрососедства, доверия и партнерства.

Вместе с тем предлагаю к 80-й годовщине Организации Объединенных Наций, а также 20-летию сотрудничества между ШОС и ООН принять резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку нашей инициативы «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие».

Пользуясь случаем, хочу выразить признательность участникам Саммита за активную поддержку процесса трансформации СВМДА в полноценную международную организацию, цели и задачи которой гармонично дополняют миссию ШОС.

Синергия наших возможностей может стать прочным фундаментом для обеспечения устойчивого и инклюзивного прогресса не только на пространстве ШОС, но и за его пределами.

Следующим приоритетным направлением является усиление торгово-экономических связей. Санкционные конфликты наносят существенный урон мировой экономике, сужают перспективы дальнейшего развития. В таких условиях нам предстоит выстраивать более гибкую стратегию торгово-экономического взаимодействия, нацеленную на сохранение позитивной динамики и наращивание потенциала.

На текущем этапе экономики стран ШОС демонстрируют высокие темпы роста от 4 до 9%. Доля государств ШОС в глобальном ВВП уже составляет 30%.

Сегодня внешняя торговля стран-участниц превышает 8 триллионов долларов, что эквивалентно четверти всей мировой торговли. В этой связи хочу особо подчеркнуть, что новый исторический по своему значению экономический подъем Азии, происходящий во многом за счет государств ШОС, является стабилизирующим фактором для всей глобальной экономики.

Казахстан приветствует намерение Китая расширить доступ стран ШОС к своему масштабному рынку и довести товарооборот с государствами – членами Организации до трех триллионов долларов.

Нам важно в полной мере раскрыть колоссальный экономический потенциал ШОС. Этой ключевой цели отвечает принятый нами сегодня План конкретных действий по реализации Стратегии экономического развития ШОС до 2030 года. Широкие перспективы открывает взаимодействие ШОС с такими интеграционными объединениями, как ЕАЭС, БРИКС и АСЕАН.

Мощным двигателем устойчивого роста мировой торговли является дальнейшее укрепление транспортной взаимосвязанности. По территории государств – членов ШОС пролегает более 350 тысяч километров железных дорог, на которые приходится 2/3 мирового грузооборота. Поэтому пространство ШОС способно стать «Большим Евразийским поясом» развития глобальной торговли.

Укрепление наших позиций в качестве континентального объединения должно служить существенным фактором экономической устойчивости и процветания.

Казахстан, как известно, является одним из ключевых звеньев евразийской транспортной системы. Через нашу страну осуществляется 80% сухопутных транзитных перевозок между Азией и Европой.

Мы активно работаем над сопряжением мегапроекта «Один пояс, один путь», Транскаспийского маршрута и коридора «Север-Юг». Синергия этих транспортных артерий даст мощный мультипликативный эффект. В этой связи придаем большое значение практической реализации нашей инициативы по созданию Партнерской сети стратегических портов и логистических центров.

В текущих реалиях особую актуальность приобретает сотрудничество в сфере экологии и борьбы с изменением климата. Ситуация в этой сфере вызывает серьезную обеспокоенность. Мы стали свидетелями значительного роста различных природных катаклизмов, которые наносят огромный ущерб практически всем государствам.

Недавно Казахстан на себе ощутил последствия беспрецедентных паводков. По мнению специалистов, масштабы этого стихийного бедствия напрямую связаны с процессом глобального потепления.

Очевидно, что преодолеть климатические вызовы в одиночку невозможно. Считаю, что мировое сообщество должно продолжить решительный курс на декарбонизацию экономики, но без ущерба насущным задачам развития и модернизации всех государств.

Нашу солидарность по вопросам климатической повестки мы сможем проявить в рамках предстоящей конференции СОР29 в Баку в ноябре этого года.

Пользуясь случаем, хочу пожелать уважаемому президенту Азербайджана Ильхаму Гейдар оглу Алиеву успешного проведения этого глобального мероприятия.

Отдельное внимание следует уделить выработке совместных действий по решению проблемы деградации внутренних водоемов, а также внедрению новых водосберегающих технологий.

Совместная работа наших стран в этом направлении станет практическим вкладом ШОС в реализацию целей объявленного Генеральной Ассамблеей ООН Международного года сохранения ледников, который был инициирован Таджикистаном.

Еще одним крайне важным направлением деятельности ШОС является расширение культурно-гуманитарного сотрудничества. Эта важная сфера находилась в постоянном фокусе нашего председательства, потому что казахская земля издревле была своеобразным перекрестком цивилизаций.

Убежден, огромное пространство ШОС, пронизанное уникальным культурным кодом Большой Евразии, должно и впредь выполнять историческую роль сближения народов.

Действенным инструментом в этом плане является создание культурных центров. Полагаю, что реализация подобных проектов на всем пространстве ШОС будет содействовать установлению более тесных культурно-гуманитарных связей между нашими странами. В это дело важно активно вовлекать молодежь, создавая возможности для ее всестороннего развития и более интенсивных контактов.

Казахстан мог бы выступить своеобразным центром притяжения креативных индустрий и предлагает ввести практику ежегодных Встреч молодых лидеров и талантов стран ШОС.

Дополнительную динамику необходимо также придать сфере образования. Стоило бы расширить сеть Университета ШОС путем включения в него новых учебных заведений партнеров по диалогу. Следует ежегодно увеличивать количество грантов для студентов, особенно по техническим специальностям.

Казахстан, со своей стороны, готов продолжить практику предоставления научно-образовательных грантов для обучения в своих ведущих вузах.

В заключение хочу вновь подчеркнуть решительную приверженность Казахстана всестороннему и взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ШОС и в формате «ШОС плюс».

Уверен, все конструктивные предложения стран – партнеров ШОС придадут новый импульс дальнейшему поступательному развитию нашей уникальной организации, будут способствовать укреплению взаимного доверия, дружбы и многопланового партнерства.

Благодарю за внимание.