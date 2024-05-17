Организатора финпирамиды Plus Capital экстрадировали из Грузии

Созданная им преступная группа незаконно присвоила деньги и имущество более 600 вкладчиков

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудниками Генпрокуратуры и МВД при содействии МИД РК из Грузии экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамидой, сообщает Kazpravda.kz.

"В 2020 году созданная им преступная группа организовала в Мангистауской области финансовую пирамиду «Plus Capital» и незаконно присвоила деньги, движимое и недвижимое имущество более 600 вкладчиков на общую сумму свыше трех млрд тенге", - уточнили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что часть участников этой преступной группы уже осуждена к различным видам наказания, а подозреваемый после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В ноябре 2023 года его задержали на территории Грузии.

"В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор города Актау", - проинформировали в пресс-службе.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности, добавили в ГП РК.