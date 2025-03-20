Организатора незаконного игорного бизнеса экстрадировали из Азербайджана

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Подозреваемой грозит до семи лет лишения свободы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Генпрокуратуры и АФМ при содействии Посольства РК в Азербайджане экстрадировали из Азербаджана гражданку Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за организацию незаконного игорного бизнеса, сообщает Kazpravda.kz  

Она подозревается в том, что в 2023 году в Алматы в группе лиц по предварительному сговору организовала незаконный игорный бизнес, за что получила прибыль в особо крупном размере. После совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск.

В январе текущего года она была задержана в городе Баку и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирована на родину.

«В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор города Алматы. За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет, с конфискацией имущества», – проинформировали в надзорном органе.

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