Организатора незаконного игорного бизнеса экстрадировали из Азербайджана

Подозреваемой грозит до семи лет лишения свободы
Сотрудники Генпрокуратуры и АФМ при содействии Посольства РК в Азербайджане экстрадировали из Азербаджана гражданку Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за организацию незаконного игорного бизнеса, сообщает Kazpravda.kz
Она подозревается в том, что в 2023 году в Алматы в группе лиц по предварительному сговору организовала незаконный игорный бизнес, за что получила прибыль в особо крупном размере. После совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск.
В январе текущего года она была задержана в городе Баку и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирована на родину.
«В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор города Алматы. За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет, с конфискацией имущества», – проинформировали в надзорном органе.