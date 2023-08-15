Останки пропавшего 4 года назад мужчины нашли в лесу в СКО

В Северо-Казахстанской области нашли останки мужчины, пропавшего без вести в августе 2019 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: пресс-служба ДП ВКО

3 июля 2023 года в лесу близ села Налобино Кызылжарского района СКО местные жители, собирая ягоды, обнаружили скелетированные останки человека.

«Назначенная экспертиза показала, что найденные в лесу останки принадлежат жителю села Налобино 1960 года рождения. Мужчина 31 августа 2019 года ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Его искали полицейские, местные жители и волонтеры, однако безрезультатно. Сейчас полицейские проводят проверку», – проинформировали в областном ДП.