Остановись, всмотрись и… путешествуй!

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Валентина ФИРОНОВА
Представляя экспозицию, заместитель директора Музея Первого Президента РК Куляйша Актаева отметила, что фондовая выставка «Образы повседневности» подготовлена в контексте программы «Музейное собрание» и отражает лишь малую часть фондовых сокровищ музея.

Рассказывая об экспонатах, Куляйша Актаева подчеркнула, что коллекции музея формируются из подарков, преподнесенных Нурсултану Назарбаеву в знак уважения к нему лично и народу Казахстана. Уникальных экспонатов, являющихся высокохудожественными образцами культуры, столько, что решено подготовить серию выставок, отражающих культурное многообразие народов мира. Их творческий и информационный ресурс.

А тема межнационального согласия, ставшая неотъемлемой составляющей национальной идеи Казахстана «Мәңгілік Ел», сформулированной Лидером нации Нурсултаном ­Назарбаевым, очень близка каждому казахстанцу. «…Для меня дружба между народами никогда не являлась чем-то абстрактным, – сказал однажды Президент, – она всегда находила выражение в простом человеческом чувстве приязни к людям иной национальности, живущим одной с тобой жизнью, одними мыслями и заботами…»

Экспозиция выставки «Образы повседневности», размещенная сразу в трех залах, содержит как классические музейные обстановочные сцены, так и отдельные предметы – образы, прочно вошедшие в сознание как некие символы повседневной эстетики.

Фрагменты разных коллекций из собрания музея воссоздают мозаику интерьера – важного элемента материальной и духовной культуры человечества. Предметы мебели из убранства залов первой резиденции Президента, в здании которого и размещается ныне музей, стали органичной частью экспозиции. На их фоне представлены экспонаты из нескольких музейных коллекций: «предметы изобразительного искусства», «изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней», «сувенирные изделия», «предметы материальной культуры», «ковры и войлочные изделия», «посуда», «одежда». Так называемые, обстановочные сцены экспозиции знакомят посетителей с элементами культуры и повседневного быта жителей Кавказа, России, Центральной и Юго-Восточной Азии, стран мусульманского Востока.

Выставка, акцентируют внимание музейщики, лишь задает вектор последующим экспозициям по программе «Музейное собрание», которые ежегодно будут представлять гостям музея, как собрание неповторимых коллекций, так и отдельных экспонатов.

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