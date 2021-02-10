Осужденным условно в странах СНГ казахстанцам разрешат отбывать наказание на родине
Лаура Тусупбекова
Казахстан присоединится к Конвенции о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. Ратификацию соответствующей Конвенции государств – участников Содружества Независимых Государств о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, одобрил Мажилис на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отметил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, основная цель Конвенции - дать возможность каждому гражданину отбывать свое наказание по месту жительства.
"В соответствии с Конвенцией, осужденный или законный представитель обращается с ходатайством об отбывании наказания по месту жительства. На основании ходатайства Генеральной прокуратурой направляется запрос, к запросу прилагаются документы, свидетельствующие о гражданстве, его письменное согласие, копия судебного решения, характеристика, сведения об ущерб. Принимающая осужденного страна определяет наказание не строже, чем которое было установлено", - пояснил министр.
По его информации, с момента информирования о принятом решении осужденный не позднее 45 дней обязан покинуть территорию государства. В случае неисполнения данного требования он подлежит выдворению.
"Предусмотрено основание для отказа в удовлетворении запроса. Это деяние не является преступлением в государстве исполнения наказания, вследствие истечения срока давности, угроза суверенитету, нацбезопасности, противоречие национальному законодательству. В настоящее время на учете служб пробации состоят 447 иностранных граждан, из которых: Узбекистана - 216, России - 138, Кыргызстана - 38, Армении - 5. В других странах отбывают наказание, не связанное с лишением свободы, 280 граждан Казахстана, из них: в России - 251, в Узбекистане - 24, в Кыргызстане и Беларуси - по 2", - сообщил глава МВД.
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