Осужденный за госизмену Карим Масимов попросил о помиловании

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По данным ведомства, соответствующее ходатайство на имя президента РК Касым-Жомарта Токаева было направлено из следственного изолятора в Астане.

Напомним, в апреле 2023 года экс-главу КНБ осудили на 18 лет лишения свободы за госизмену, попытку насильственного захвата власти, превышение власти и должностных полномочий во время январских событий в 2022 году.

По данным informburo.kz, в отношении Масимова продолжается досудебное расследование по статье 218 УК РК, ч. 3, п. 3 «Легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путём» и статье 366 УК РК, ч. 4 «Получение взятки в особо крупном размере».