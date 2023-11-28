Еще 2 года тюрьмы получил, сидя за решеткой, осужденный в области Абай

Инцидент произошел в середине февраля в Семее. Неизвестный мужчина сообщил на номер доверия о взрывном устройстве в колонии.

Поднятый по тревоге личный состав полиции города совместно с ДУИС, спасателями, саперами, военнослужащими, ДКНБ осмотрели учреждение и не обнаружили никаких взрывных устройств.

«Оперативники по горячим следам установили лжетеррориста. Им оказался осужденный, который уже отбывает наказание в данной колонии за особо тяжкие преступления, в том числе убийство человека в 2000 году. В 2003 году мужчина приговорен к 25 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

В суде подозреваемый признал вину, объяснив свои действия тем, что в тот день не был согласен с условиями режима содержания. Мужчину приговорили по уголовной статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» к 2 годам лишения свободы в совокупности с оставшимся сроком. Общий срок заключения составил 7 лет», — сообщили в полиции.