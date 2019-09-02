Освободить малый бизнес от подоходного налога на 3 года поручил Токаев

Фото пресс-службы Президента РК
Разработать законодательные поправки и с 2020 года освободить компании малого и микробизнеса от подоходного налога поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, озвучивая свое первое Послание народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Поручаю Правительству разработать законодательную основу для освобождения компаний микро и малого бизнеса от уплаты налога на доход сроком на три года. Соответствующие поправки в законодательство должны вступить в силу с 2020 года", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что эффективный малый и средний бизнес – это крепкая основа развития городов и аулов.
"Малый, а особенно микробизнес играет важную роль в социально-экономической и политической сфере страны. В первую очередь, сельские жители обеспечиваются стабильной работой, снижается безработица, создается налоговая база, укрепляются местные бюджеты. Развитие массового предпринимательства дает возможность избавиться от укрепившихся в сознании патерналистических ожиданий и иждивенчества. Поэтому государство и в будущем будет поддерживать бизнес. На эти цели из Национального фонда выделено около 100 млрд тенге", – добавил Глава государства.
Президент поручил Счетному комитету и Министерству финансов взять на строгий контроль использование этих средств.
"Мы верим в добропорядочность и законопослушность нашего бизнеса, который должен нести ответственность перед потребителем и гражданами. В период действия моратория необходимо активизировать инструменты саморегулирования, общественного контроля. В случаях нарушения субъектами бизнеса предписанных норм и правил, особенно в санитарно-эпидемиологической сфере, такие компании будут закрываться, а их владельцы – привлекаться к ответственности", – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства напомнил, что с января 2020 года вступит в силу его решение о запрете на проверки субъектов малого и микробизнеса.