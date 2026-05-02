Казахскую тазы представили на международной выставке

Событие

Мероприятие прошло в рамках «Астана Виннер 2026», передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане прошла монопородная выставка казахской национальной породы собак - «Kazakh Tazy», которая собрала отечественных и зарубежных специалистов в области собаководства.

Участие приняли представители Международной кинологической федерации (FCI), казахстанские и иностранные кинологи, а также владельцы собак и ценители породы. 

Выставка уровня CACIB считается одним из ключевых событий международной кинологии и направлена на развитие племенной работы, укрепление сотрудничества и популяризацию национальных пород.

«Казахская тазы - уникальное культурное и историческое наследие, формировавшееся на протяжении веков и являющееся одной из семи национальных ценностей казахского народа. Сегодня развитию данной породы уделяется особое внимание со стороны Главы государства - Касым-Жомарт Токаев. В рамках системной государственной политики совершенствуется законодательство, завершается строительство Национального центра казахских пород собак, а также утверждены долгосрочные планы по их сохранению и развитию.

Проведение подобных выставок играет важную роль в сохранении генофонда, повышении интереса к национальным породам и их продвижении на международной арене», - отметили в Минэкологии.

По итогам выставки лучшие представители породы и их владельцы были отмечены наградами.

