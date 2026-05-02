Токаев лично вмешался в дело задержанного в Польше казахстанца: подробности

Освобождение достигнуто при участии Беларуси и России, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
28 апреля был освобожден гражданин Республики Казахстан, ранее задержанный на территории Республики Польша.
Освобождение стало возможным благодаря личным усилиям Главы государства Касым-Жомарта Токаева, последовательно отстаивающего защиту прав и интересов граждан Казахстана, в том числе за рубежом.
"Президент Казахстана в ходе состоявшегося на днях телефонного разговора с Президентом Беларуси Александром Лукашенко выразил ему искреннюю благодарность за конструктивное сотрудничество наших стран в этой сложной ситуации.
Глава государства также считает уместным выразить признательность Президенту России Владимиру Путину за содействие в достижении взаимоприемлемого результата", - сообщил Советник Президента - Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан Айбек Смадияров.
Президент Касым-Жомарт Токаев направит письма Президенту Республики Польша Каролю Навроцкому и Премьер-министру Дональду Туску со словами благодарности за взвешенный подход польской стороны в сложившихся обстоятельствах.
Напомним, о задержании казахстанца - военного пресс-атташе - сообщили в августе прошлого года. Центр международных отношений Минобороны РК подтвердил факт его задержания польскими правоохранительными органами.