Токаев лично вмешался в дело задержанного в Польше казахстанца: подробности

28 апреля был освобожден гражданин Республики Казахстан, ранее задержанный на территории Республики Польша.

Освобождение стало возможным благодаря личным усилиям Главы государства Касым-Жомарта Токаева, последовательно отстаивающего защиту прав и интересов граждан Казахстана, в том числе за рубежом.

"Президент Казахстана в ходе состоявшегося на днях телефонного разговора с Президентом Беларуси Александром Лукашенко выразил ему искреннюю благодарность за конструктивное сотрудничество наших стран в этой сложной ситуации.

Глава государства также считает уместным выразить признательность Президенту России Владимиру Путину за содействие в достижении взаимоприемлемого результата", - сообщил Советник Президента - Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан Айбек Смадияров.