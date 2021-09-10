​От частного к общему

Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в связи с присоединением к нему Республики Армения устанавливает требования к договорному оформлению межгосударственной передачи электрической энергии на территории Армении, Беларуси, Казахстана и Российской Федерации в соответствии с законодательством указанных государств – членов ЕАЭС.

Как отметил спикер Сената, эффективное использование электро­энергии имеет важное значение в развитии экономики. С этой точки зрения мы надеемся, что закон окажет положительное влияние на развитие сотрудничества в сфере энергетики стран – членов ЕАЭС.

В целом документ направлен на обеспечение эффективного сотрудничества в области электро­энергетики между государствами – членами ЕАЭС, в том числе с Республикой Армения.

В рамках протокола вносится ряд изменений и дополнений в Методологию осуществления межгосударственной передачи электрической энергии (МГП) между государствами – членами Евразийского экономического союза. Методология является приложением к протоколу об обеспечении доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики.

Протоколом вносятся изменения и дополнения, регламентирующие сроки подачи заявки на объем МГП электрической энергии на предстоящий календарный год, ее содержание, рассмотрение заявки организацией, уполномоченной на организацию МГП по электроэнергетической системе Республики Армения, возможность мотивированного отказа организации, подавшей заявку, при превышении заявляемой величины МГП, имеющейся технической возможности ЭЭС Армении, порядок, сроки определения и согласования объемов поставок электрической энергии с субъектами оптового рынка, а также сроки корректировки объема электрической энергии, предполагаемые к МГП, по предложению субъектов, уполномоченных на организацию и осуществление МГП.

В рамках протокола на территории Республики Армения возлагается ряд функций на следующие организации: по организации МГП на системного оператора ЭЭС Армении в части организации и управления режимами работы электрических связей между ЭЭС Армении и энергосистемами треть­их государств, через которые осуществляется передача электрической энергии между ЭЭС Армении и ЕЭС России, осуществлению МГП на уполномоченную организацию, осуществляющую передачу электрической энергии по территории Республики Армения, с выполнением функции по оказанию услуг по передаче электрической энергии по ЭЭС Армении и транзита электрической энергии в третьи страны, контролю и учету МГП на уполномоченную организацию, предоставляющую услуги оператора рынка.

Также вносится дополнение по установлению формулы для расчета тарифа на услуги по передаче электрической энергии по высоковольтным электрическим сетям, в том числе МГП между государствами-членами, который утверждается уполномоченным государственным органом Респуб­лики Армения.

Кроме того, устанавливаются требования к договорному оформ­лению МГП на территории Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Армения в соответствии с законодательством указанных государств-членов.

В ходе обсуждения сенатор Дуйсенгазы Мусин поинтересовался, как отразится создание общего электроэнергетического рынка союза на энергетической безопас­ности Казахстана и получит ли отрасль Казахстана экономический эффект.

Как отметил вице-министр энергетики Кайрат Рахимов, сегодня все стороны договора задействованы в непосредственном создании правил функционирования будущего рынка.

– Одна из главных задач данной работы – это сохранение национальной энергетической безопас­ности. И одной из ключевых задач при формировании общего рынка является получение положительного эффекта для экономики в целом. В качестве прямых эффектов мы видим увеличение экспортных поставок электроэнергии, а в качестве косвенных эффектов могут быть рассмотрены вопросы снижения себестоимости продукции по энергоемким отраслям экономики, – сказал вице-министр.

Ответ вице-министра энергетики в формате «в общем и в целом» не совсем удовлетворил сенаторов.

– В целом-то правильно, что все эти соглашения должны минимум не противоречить нашим интересам и обеспечивать энергетическую безопасность. Но у вас есть четкие критерии энергетической безопасности Казахстана, где они прописаны, как вы рассчитываете энергетическую безопасность Казахстана? – спросил спикер Сената Маулен Ашимбаев.

По словам Кайрата Рахимова, критерии отражены в Законе «Об электроэнергетике».

– Там прописаны механизмы, которые обеспечивают энергетическую безопасность. Мы ежегодно составляем прогнозы на семилетний период, в которых анализируем потребности потребителей в электрической энергии, – сказал он.

В ходе заседания сенаторы также озвучили свои депутатские запросы. Так, Бекболат Орынбеков высказался о необходимости увеличения штатной численности и улучшения технического оснащения служб чрезвычайных ситуаций Жамбылской области. Динар Нукетаева призвала решить проблемы детей с особыми потребностями, Ахылбек Куришбаев отметил важность внедрения новой системы ведения сельского хозяйства. Также сенаторы подняли воп­росы экологии и экологического контроля. В частности, Суиндик Алдашев обеспокоен проблемой хранилища радиоактивных отходов «Кошкар Ата» в Мангистауской области, а Андрей Лукин требует усилить экологический контроль за состоянием воздуха.

Также депутаты рассмотрели представление председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета о прекращении полномочий и освобождении от должности члена Счетного комитета Талгата Жакана в связи с его переходом на другую работу. После обсуждения депутаты Сената приняли решение о прекращении его полномочий.