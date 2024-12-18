От Чиангмая до Астаны

Напомним, что в финале весовой категории до 71 кг наш спортсмен уступил узбеку Хавасбеку Асадул­лаеву. Однако Казахстанская федерация бокса направила протест в IBA (Международная ассоциация бокса) и ASBC (Азиатская конфедерация бокса). В официальном письме КФБ указано, что в поединке Абылайхана Жусупова и Хавасбека Асадуллае­ва со стороны узбекского боксера были грубо нарушены правила: фактичес­ки он во время поединка сильно укусил нашего спортсмена. При этом судья Джованна Угренович (Сербия) в тот момент не сделала никаких замечаний. В качестве доказательства были предъявлены фото- и видеоматериалы.

В результате IBA и ASBC пересмот­рели бой и приняли решение присудить золотую медаль Жусупову. Она стала пятой наградой высшего достоинства у нашей мужской сборной. Асадуллаев же отстранен от соревнований на неопределенный срок.

Есть и другое очень важное сообщение. Международная федерация World Boxing официально объявила о проведении чемпионата мира-2027 по боксу в Астане. Мировое первенство станет важным событием в международном соревновательном календаре, так как турнир состоится в преддверии летних Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе (США).

«Для Казахстана большая честь и ответственность принимать чемпионат мира по боксу в 2027 году. Наша страна имеет успешный опыт проведения масштабных мировых спортивных первенств на самом высоком уровне, и я уверен, что этот турнир не станет исключением. Понимая важность этого чемпионата мира накануне Олимпиады в Лос-Анджелесе, благодарю World Boxing за оказанное доверие», – отметил президент Национального олимпийского комитета Казахстана, председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин.

Казахстан во второй раз примет мировое первенство по боксу, ранее ЧМ прошел в 2013 году в Алматы.