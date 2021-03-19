От инженера до Премьер-министра

ДЕТСТВА ЗОЛОТАЯ КОЛЫБЕЛЬ

Одни утверждают, что яркими личностями рождаются. Другие – что таковыми они становятся уже в процессе жизни. Уверен, что применительно к Сергею Терещенко имеет место быть и то, и другое. Безусловно, он родился очень способным, талант-

ливым мальчиком. Но по мере взросления обретал и развивал в себе самые лучшие качества. И в детстве, и в отрочестве, и в юности окружающие всегда отмечали его трудолюбие, целеустремленность, настойчивость, не по годам серьезное отношение к любому делу и тягу к знаниям. Он, как губка, впитывал все хорошее, чему учили его дедушка с бабушкой, родители и всегда сторонился плохого. И все эти базовые ценности стали для него незыблемыми на протяжении всей жизни.

Родом Сергей Александрович из города Лесоводска Приморского края России. Именно здесь весной 1951 года и появился он на свет. Правда, прожил там всего 15 дней, поскольку поч-

ти сразу после его рождения родители решили вернуться из чужих краев, где отец нес службу, а мама учительствовала, в родовое гнездо Терещенко – в село Ванновка Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области. Сейчас это село имени Турара Рыскулова Туркестанской области. Именно оно и есть его самая настоящая Родина, где он рос, мужал, формировался как личность и начинал свой трудовой путь.

У казахского народа есть традиция отдавать своих первенцев на воспитание родителям. Так уж получилось, что Сергей Александрович, хоть и не казах по национальности, но в детстве получил воспитание именно у дедушки с бабушкой, поскольку родители с утра до вечера пропадали на работе.

В шестилетнем возрасте маленького Сережу отдали в детский сад. Ему там так не понравилось, что однажды он взял да и сбежал оттуда, решив для себя, что лучше будет помогать дедушке Ивану Ефимовичу Терещенко. Тот не стал его корить, а просто начал приобщать к труду. Дед всегда был самым главным человеком в его жизни.

И это именно он, дедушка, стал его самым первым учителем казахского языка, сумевшим привить любовь как к самому языку, так и к родной земле, к казахскому народу.

Когда в 1961 году отец Сергея Терещенко с отличием окончил советскую партийную школу, семья переехала в село Кулан, что неподалеку от Ванновки, где его избрали секретарем парткома колхоза имени Куйбышева. А уже осенью 1962 года он стал председателем одного из крупнейших в Южно-Казахстанской области колхоза «Победа». Было ему тогда всего 35 лет. А потом и сын Сергей, под стать отцу, во многом повторит его путь, стремительно поднимаясь по карьерной лестнице.

Сергей поступил в Казахский сельскохозяйственный институт – СХИ. Эту аббревиатуру он по-своему расшифровывал так: «Самый Хороший Институт». Окончил его в 1973 году по специальности «инженер-механик» с отличием. Для него это была очень хорошая школа жизни, поскольку преподаватели смогли заложить основу, дать правильное направление.

Как-то раз в беседе Сергей Александрович заметил, что, хотя многое человеку и дается от Бога, от родителей, но не менее важны и личная жизненная школа, а еще – наработанный с годами опыт. Он очень ценит своих учителей, соратников, на которых, по его мнению, ему очень везло. Среди особо почитаемых: Нурсултан Абишевич Назарбаев, Динмухамед Ахметович Кунаев, Иван Иванович Котенко, Асанбай Аскарович Аскаров.

Главная веха

За всю свою многолетнюю государственную, политическую и общественную деятельность я знал многих известных людей. В их числе были и такие, в ком гармонично сочетались самые лучшие человеческие и деловые качества. Сергей Александрович Терещенко – один из них. Я всегда ценил и ценю в нем богатый внутренний духовный мир, добрый нрав, порядочность, честность, пытливый ум, высокий интеллект, образованность, силу воли, профессионализм, широкие познания в различных сферах жизни. И самое главное – стремление использовать весь этот свой потенциал для блага общества, страны. Уверен, что все эти его замечательные качества и позволили ему добиться своих жизненных высот, признания и уважения.

Если говорить о трудовом пути Сергея Александровича, то надо сказать о его быстром карьерном росте. После окончания института он был направлен на работу главным инженером колхоза имени Куйбышева Тюлькубасского района Чимкентской области. Затем в его жизни была хорошая комсомольская школа: в 30 лет его избрали первым секретарем Тюлькубасского райкома комсомола. Спустя 4 года началось продвижение по партийной линии, в результате чего в июле 1986 года он был выдвинут на должность председателя Чимкентского облисполкома.

Позже Сергей Александрович стал первым заместителем председателя сначала Совета министров, а затем и Верховного Совета Казахской ССР. С апреля по май 1990 года трудился на разных ответственных постах, в том числе заместителя Президента и руководителя Канцелярии Президента Казахской ССР.

День 14 октября 1991 года стал для Сергея Терещенко, пожалуй, самой главной вехой в его био-

графии. Именно тогда он был назначен Премьер-министром Казахстана – самым молодым на этом посту в СССР. И когда Советский Союз окончательно развалился, именно ему было доверено стать сначала главой Правительства Республики Казахстан, а потом и первым в истории уже независимого Казахстана Премьер-министром.

С Первым Президентом Казахстана Нурсултаном

Назарбаевым Сергей Терещенко познакомился в 1983 году. Именно Нурсултан Абишевич предложил Сергею Александровичу занять пост Премьер-министра.

Позже Сергей Александрович скажет: «Я очень благодарен судьбе за то, что мне довелось работать с Нурсултаном

Абишевичем Назарбаевым.

И хотя это время пришлось на тяжелые кризисные годы распада Союза, я этот период вспоминаю с добрым сердцем, потому что многому мне пришлось тогда поучиться, в том числе и у Президента, многое испытать…

А испытания, как известно, закаляют человека.

...Нас много «били», много критиковали – и левые, и правые. Но на все выпады в мой адрес могу сказать одно – все, что я делал во времена моего премьерства, и все, что делаю сейчас, направлено только во благо страны. Я никогда не искал легких решений, не предавал друзей, не прятался за чужие спины и не преследовал личные, меркантильные цели».

В должности Премьер-министра он проработал почти три года. Поскольку пришлось идти по ранее неизведанному пути, было немало промахов, ошибок, но вместе с тем удалось достичь и успехов. Сам за себя говорит тот факт, что Казахстан поднялся из руин, ожил, стал успешно развиваться и в этом году отмечает 30-летие Независимости. Свой вклад в это внес и продолжает вносить Сергей Терещенко – талантливый политик, государственный деятель, бизнесмен, яркая личность, человек с большой буквы, который всегда старался работать с полной отдачей, ставя интересы государства превыше всего.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ЖИЛКА

Бытует мнение, что если человек талантлив, то он талант-

лив во всем. Думаю, к Сергею Александровичу Терещенко это относится в полной мере. У него в жизни всегда было так: за что ни брался, все получалось «на все 100». Будучи молодым руководителем колхоза, показал, как надо поднимать сельскохозяйственное производство. Работая на различных руководящих долж-

ностях в партийно-советской системе, продемонстрировал блестящие организаторские способности, показал себя сильным политиком и идеологом. На посту Премьер-министра в самый сложный период истории независимого Казахстана зарекомендовал себя, как сильный управленец, менеджер, профессионал с масштабным мышлением и реформатор. И даже в предпринимательской деятельности благодаря незаурядному таланту добился впечатляющих успехов. Причем по многим направлениям.

После ухода из политики Сергей Терещенко стал заниматься бизнесом. Еще в октябре 1994 года он возглавил работу Международного фонда «Интеграция», под крылом которой было немало фирм, выращивающих и реализовывающих сельскохозяйственную продукцию. Так что он фактически вернулся к истокам.

Фонд «Интеграция» в свое время выступил одним из учредителей Национального союза пчеловодов Казахстана. О пчеловодстве же Сергей Александрович задумался еще в 2009 году. Хотелось сделать что-то важное не просто для бизнеса, а в целом для страны. Вот и вспомнил о том, что в советское время Казахстан был четвертым после России, Украины и Беларуси экспортером меда, что восточно-казахстанский мед отправлялся в Японию, Южную Корею, Германию. Так созрело решение вернуть былую славу этой отрас-

ли. Но для начала хорошенько проштудировал все, что связано с пчеловодством, в том числе в России, Канаде, Китае, Южной Америке. Наладил связи с пчеловодами за рубежом.

И в марте 2010 года учредил Национальный союз пчеловодов «Бал Ара», перед членами которого стояла конкретная задача: развить отрасль и завоевать медовой продукцией современный рынок – как внут­ренний, так и внешний. Шаг за шагом дело пошло на лад. Так, если в 2009 году в нашей стране производилось 800 тонн меда, то через 10 лет уже 15 тыс. тонн. Ряд компаний смог получить лицензии на поставку казах­станского меда в Китай.

Стоит отметить, что и сам Сергей Александрович является талантливым пчеловодом.

В Тургеньском ущелье, что в пригороде Алматы, у него имеется участок земли площадью порядка 44 га, где и находится пасека. Всю свободную землю засаживает медоносными рас­тениями...

Неудивительно, что другое увлекшее Сергея Терещенко направление связано с садами. Здесь успешно действует фирма «Интеграция-Тургень», силами которой, к примеру, в Енбекшиказахском районе разбит интенсивный сад на 10 га, и он уже плодоносит. А еще их детище – ореховый сад на 20 га. В Ордабасинском районе Туркестанской области удалось разбить ягодник, интенсивный яблоневый сад. На юге же высажены орехи, фисташки, миндаль.

Об активной жизненной позиции Сергея Александровича, его заслугах перед страной и народом говорят многочис-

ленные награды и звания. К 20-летию Независимости ему было присвоено почетное звание «Қазақстанның Еңбек Ері». Среди других наград – особый знак отличия «Алтын жұлдыз» и орден «Отан», Президентская премия мира и духовного согласия, ордена «Достық» I степени, «Барыс» II степени, «Дружбы», «Алғыс». В 2019 году ему была присуж-

дена Государственная премия Рес­публики Казахстан в облас­ти науки и техники имени аль-Фараби за цикл работ на тему «Инновационные кластеры по научной разработке и промышленному производству детских и лечебно-профилактических продуктов питания с национальным содержанием».

Сергей Александрович всегда работал для людей, для страны. Жил и трудился по принципу: сначала думай о Родине, а уже потом – о себе. Благодаря таким, как он, и смогли создать сильное, крепкое государство.

...Сергей Александрович – творческий человек. Из-под его пера вышли книги «Казахстан: реформа, рынок», «Казахская земля – колыбель моя (Книга жизни)», написанная, к слову, на казахском языке. В 2019 году была издана еще одна – «Во власти и в бизнесе». В ней он с высоты прожитых лет переосмысливает жизнь заново, делится своими размышлениями о тех или иных исторических событиях, о времени и о себе. Посвятил же книгу своей семье, которая всегда была для него поддерж-

кой и опорой, надежным тылом, помогала сформироваться как личности, а потом несла вместе с ним непомерное бремя огромной ответственности за судьбу целой страны.

Он непомерно счастлив от того, что родился и вырос в крепкой, дружной семье, сумевшей дать ему правильные ценности, на-

учившей различать добро и зло, поступать честно и справедливо, любить труд, не пасовать перед трудностями и дорожить уважением людей. Его дорогие дедушка и бабушка прожили вместе более 50 лет, папа и мама – около 60 лет. И сам он со своей второй половинкой Евгенией Григорьевной живет душа в душу вот уже полвека, воспитали двух прекрасных дочерей Нину и Елену.

Радуют дедушку с бабушкой и их четверо внуков – Маша, Кирилл, Александр и Елизавета. Они также растут в удивительной атмосфере любви и заботы. Значит, тоже станут достойными людьми, продолжат эстафету своих предков, в том числе и своего выдающегося деда Сергея Терещенко, который оставил им бесценное духовное наследие.