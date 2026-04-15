Дроны против саранчи

Сельское хозяйство
8
Кумаш Уланов

Прогнозируемая территория химической обработки против саранчовых в нынешнем году составит в республике 2,2 млн га. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом эта площадь уменьшится на 500 тыс. га.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сокращение территорий под химобработку стало возможным благодаря повышению точности мониторинга, своевременному выявлению и устранению очагов распространения вредителей. На помощь фитосанитарным службам пришли беспилотные летательные аппараты.

Как сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства, подготовка парка беспилотных летательных аппаратов к предстоящему сезону борьбы с саранчовыми вредителями завершена. В текущем году для проведения точечной химической обработки сельскохозяйственных угодий планируется задействовать 57 аграрных дронов.

Как известно, стадные виды саранчовых могут распространяться в степных, пустынных и горных зонах, а также в поймах рек, где применение наземной техники затруднено. Использование беспилотных летательных аппаратов позволяет оперативно выявлять очаги заселения вредителей, существенно ускоряет процессы мониторинга и увеличивает охват обследуемых территорий.

Вопросы проведения защитных мероприятий, а также укрепления трансграничного сотрудничества по предотвращению миграции саранчовых вредителей рассмотрены на совместном заседании оперативного штаба Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза РК и акимата Туркестанской области.

Председатель комитета Сакен­ Каныбеков отметил, что в нынешнем сезоне основной акцент сделан на модернизацию методов обследований и повышение точности мониторинга. К мероприятиям против саранчи привлечены около 3 500 специалистов. Внедрена единая система закупа услуг по химической обработке, ужесточены требования к эффективности применяемых пестицидов.

Мониторинг территорий на предмет наличия крылатых вредителей продолжается в южных регионах – Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, а также в области Жетысу. На севере и западе республики обследования начнутся по мере просыхания почвы.

Особое внимание в текущем году будет уделено приграничным территориям. Из общего объема обработки около 1,17 млн га приходится на регионы, граничащие с Россией. В  этой связи продолжится тес­ное взаимодействие с российской стороной в рамках двусторонних соглашений.

– Слаженная работа наших служб в прошлом году позволила обследовать 1,26 миллиона гектаров приграничных территорий и не допустить миграции саранчовых вредителей через государственную границу, – рассказал Сакен Каныбеков. – Подписанный 17 марта текущего года план совместных мероприятий обеспечит фитосанитарную безопасность и в нынешнем полевом сезоне.

