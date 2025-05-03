Поздравления с наступающим Днем Победы принимает Екатерина Александровна Баранова. Скоро, 29 июня, она отметит свой вековой юбилей. В свои 99 с «хвостиком» она с шутками встречает врачей поликлиники национального госпиталя, которые регулярно посещают участницу войны, проводят осмотр, измеряют артериальное давление, пульс, оценивают состояние по разным параметрам, а в случае необходимости открывают стационар на дому.

Ко Дню Победы бывшие коллеги навестили пенсионерку, провели осмотр, а после вручили ей продуктовую корзину.

"Давление как у космонавта, если бы не подвела нога, ходила бы на прогулки, шутит она. – Спасибо за постоянное внимание, сразу настроение поднимается, чувствую себя хорошо", - улыбается ветеран.

Екатерина Александровна родилась в 1925 году в Белгородской области, в 1943-м призвалась в армию медсестрой, вместе с фронтовиками дошла от Курска до Дрездена.

"Ранений не было, Бог миловал. Помогала другим, спасала раненых под пулями, была крепкой, таскала на себе, на носилках мужчин. Трудно было, но мы знали, за что боремся за освобождение своей родины от фашистских захватчиков", - рассказывает участница ВОВ.

В Дрездене Екатерина Баранова встретила своего будущего супруга, алматинца Николая Васильевича Ануфриева, который воевал с первого дня войны, дошел до Германии. Здесь на базе госпиталей развернули дома отдыха для советских солдат, офицеров, куда и направили Ануфриева на лечение. После войны молодые люди отправились в Алма-Ату, где жили родные Николая Васильевича. У супругов родился сын Александр. Через несколько лет супруг Екатерины Александровны скончался. Долгие годы пенсионерка работала медсестрой, воспитала внуков - Татьяну и Андрея. Второй раз вышла замуж за офицера-пограничника. Всегда была очень активной, посещала городские мероприятия, танцевала, пела.

Отвечая на вопрос о том, в чем секрет ее долголетия, она отметила,

не пить, не курить, никого не обижать, не воевать.