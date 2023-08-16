Традиционно в это время военнослужащие срочной службы отрабатывают действия в составе подразделений в наступлении, обороне или засаде. Обучение мотострелков, танкистов и артиллеристов проводится параллельно на трех полигонах – «Айша-биби», «Мунке» и «Матыбулак».

– Боевая подготовка войск делится на два периода: зимний (с декабря по май) и летний (с июня по ноябрь). Каждый из них предполагает одиночную подготовку военнослужащих, отработку их действий в составе подразделений, а также подготовку штабов. С июля мы приступили к боевому слаживанию в подразделениях, – рассказывает командир войсковой части 85395 подполковник Жаныбек Куранбеков.

Этому предшествует период одиночной подготовки по военно-учетной специальности (стрелок, снайпер, механик-водитель, номер расчета и другие), в ходе которой инструкторы знакомят военнослужащих срочной службы с вверенным им вооружением, учат управлять им и доводят их действия до необходимого уровня.

– На это выделяется 90 часов. На данном этапе только что призванный солдат учится азам, а военнослужащий второго периода занимается повторением. Период подготовки по специальности должен пройти каждый, поскольку обучение строится по принципу «от простого к сложному», – подчеркнул командир войсковой части.

По окончании этапа сдаются специальные нормативы, после чего следует подготовка в составе отделений, объединяющих несколько военнослужащих во главе с соответствующим командиром. Им важно научиться правильно действовать небольшой группой бойцов, потому что дальше их ждет отработка в составе еще большего числа солдат.

К завершению второго этапа каждый командир отделения уже должен уметь управлять боем и огнем своего подразделения, а сами солдаты – действовать согласно поставленным задачам. Завершающим обязательным элементом подготовки отделений служат боевые стрельбы, которые проводятся по одной выбранной теме, среди которых – отделение в обороне, отделение в наступлении, отделение в засаде и так далее.

После боевых стрельб на уровне отделений следует отработка взаимодействия бойцов в составе взводов, которую проводят командиры рот. К этому моменту солдаты обязаны быть всесторонне готовы. Военнослужащие должны научиться понимать друг друга и действовать сообща.

– В августе они проходят именно этот этап. Если отделение – это единое целое, которое действует подобно кулаку, то взвод является подразделением, которое можно разделить в зависимости от необходимости выполнения задач. К примеру, одно отделение можно отправить в разведку, другое – оставить в засаде, а третьему – приказать держать оборону, – пояснил подполковник Жаныбек Куранбеков.

В настоящее время проходят занятия по тактической и огневой подготовке, а также вож­дению техники. На полигонах применяются боевые машины пехоты, танки, минометы, артиллерия и стрелковое оружие. Заключительным аккордом, как и у отделений, являются боевые стрельбы взводов, но с существенным отличием. Согласно новому плану, начиная с этапа боевого слаживания взводов, каждый раз перед солдатами ставятся разные задачи, создаются нестандарт­ные условия.

Говоря иначе, военнослужащие отошли от классического вида подготовки, когда подраз­деление находилось, к примеру, в обороне, а условного противника обозначали мишенями на определенных рубежах. И перед ними ставилась задача просто уничтожить стационарные цели. Сегодня программа подготовки усложнилась тем, что теперь каждому взводу дается отдельный участок, и их командиры в зависимости от изменившейся обстановки вольны действовать самостоятельно. Командованием создается определенный тактический замысел и ставится боевая задача. Взводы, не ограниченные в своих действиях и решениях, не ожидая приказа сверху, должны выполнить ее своими силами.

К примеру, взводу, усиленному зенитными средствами и артиллерией, необходимо будет действовать на глубину в 20 км. Сразу же возникают трудности с организацией связи и управлением подразделениями из-за большого расстояния. Это также создает сложность для командира роты, у которого взвод находится в подчинении на отдельном направлении. Плюс к тому нельзя забывать об организации разведки. В результате от всего этого будут зависеть принятие решения и совершение маневра.

– При этом взвод не будет стоять на месте, как прежде, – уточнил Жаныбек Куранбеков. – Он должен самостоятельно выйти на огневые позиции и обезвредить скопление условного противника. Затем подразделению необходимо сменить огневые точки и неожиданно для врага выйти с другого рубежа. Изматывая его и удерживая участок, взвод должен загнать условного противника в «огневой мешок» и окончательно уничтожить его силы и средства.

Условия, в которых оказываются подразделения, каждый раз разные. И военнослужащие не знают, с чем им придется столк­нуться на предстоящих учениях. Это делается для того, чтобы обу­чить в первую очередь командиров, ведь именно от них зависит многое в бою. Также с этой целью два раза в неделю проводится подготовка офицеров, причем предусматриваются как теоретические, так и практические занятия разного формата.

– Командирам необходимо научиться быстро ориентироваться и самостоятельно принимать решения в сложившейся обстановке, исходя из вводных данных. Вместе с тем важно отработать и взаимодействие солдат, которые должны эффективно выполнять то, что от них требуется, ведь театр боевых действий может развернуться где, как и когда угодно. И военнослужащих готовят к борьбе с противником в любых ситуациях, – сказал Жаныбек Куранбеков.

Преимущество новой программы подготовки также заключается в удобстве и рациональнос­ти. Новобранцы, приходящие каж­дые полгода, попадают на первоначальный этап, где обучаются с нуля. Ранее первые шесть месяцев солдаты проходили одиночную подготовку и слаженность в отделениях и взводах и после них во втором полугодии попадали сразу на этап подготовки рот и батальонов.

– После введения кардинальных изменений в программу подготовки военнослужащих срочной службы Главнокомандующим Сухопутными войсками все эти этапы входят в каждый из двух периодов обучения. То есть теперь солдаты проходят их два раза в год. Таким образом они лучше усваивают учебный материал и быстрее повышают свой уровень мастерства, ведь, как говорится, повторение – мать учения, – сказал Жаныбек Куранбеков.

По завершении взводных стрельб в бригаде переходят к подготовке рот, батальонов, а затем и всей бригады. На этих этапах перед военнослужащими снова ставят задачу в нестан­дартных условиях, чтобы никто, как говорится, не мог знать ответ заранее. В таких условиях как командирам, так и личному сос­таву подразделений приходится ориентироваться на местах, включать смекалку, применять все свои боевые навыки и решать задачу совместными усилиями. Оценку степени их готовности ставят на традиционных тактических учениях после каждого этапа.

Как отметил подполковник Жаныбек Куранбеков, без эффективного проведения этапа слаживания взводов невозможно получить хороший конечный результат. В мирное время – это выход к организации бригадно-тактических учений, а в военное – от того, насколько успешно прошла эта подготовка, будут зависеть судьбы многих людей.

– Говоря образно, взвод – это своего рода фундамент. Если он будет плохо построен, то, как ни старайся, здание разрушится. То же самое можно сказать и о войс­ках. Если не будет слаженности в действиях подразделений, мы не сможем достигнуть поставленной цели, – сказал командир войсковой части.

По его предварительной оценке, все подразделения занимаются на должном уровне. Но все же среди них есть командиры рот, которые отличаются своим профессионализмом и находятся на передовых позициях в плане проведения этапа слаживания взводов. В числе командиров мотострелковых подразделений выделился старший лейтенант Хамза Барлыбаев, среди танковых – капитан Алишер Рыспаев. Из артиллеристов отмечены успехи двух братьев – старших лейтенантов Сунгата и Мерхата Толеугазиевых. Нельзя не отметить и роль сержантов – Айдына Сарсенбиева, Болата Усенулы и Айбека Ержанова, которые являются первыми помощниками командиров и без которых офицерам было бы невозможно достичь таких высоких результатов.