От раковин и костей – до золота и самоцветов

Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Ювелирные изделия рассказывают об эстетических вкусах и предпочтениях наших предков

фото автора

Различные виды украшений сопровождали людей с давних времен, выполняя не только декоративную, но и сакральную, социальную и символическую функции. О том, как развивалось ювелирное дело от древнос­ти до наших дней на территории номадов, и почему сегодня важно сохранять авторское ремес­ло, рассказывает заведующая отделом обеспечения научно-исследовательских работ областного историко-крае­ведческого музея Лаура Байтурсинова.

– Корни ювелирного искусства уходят в эпоху палеолита. Первые украшения человек изготавливал из природных материалов: костей, зубов, рогов и когтей животных, а также раковин, дерева и камня. В те времена они были не просто аксессуарами, как принято считать сегодня, а имели прежде всего социальное и религиозное значение. Через формы, орнаменты и материалы украшений наши предки сохраняли национальную идентичность, передавали традиции, обеспечивая связь поколений, – начинает свой рассказ эксперт.

Что касается кочевых племен, то они хорошо владели технологиями обработки металла, камня, кости и дерева, создавая изделия, ставшие своеобразной летописью времени. Украшения одновременно выполняли сакральные функции оберегов и обозначали положение владельца в обществе.

– То, что носил в те времена человек, не просто делало его красивым. Считалось, что украшения оберегали его, дарили мудрость, посылали удачу в охоте и даже возвышали над другими членами племени, подчеркивая высокий социальный статус их владельца, – объясняет Лаура Байтурсинова. – К сожалению, археологами найдено не так много образцов ювелирных изделий, поскольку большинство древних украшений изготавливалось из органических материалов, а они, как правило, плохо сохраняются. До наших дней дошли в основном изделия из камня и металла, благодаря которым мы можем проследить эволюцию ювелирного искусства.

Древний человек украшал себя, что называется, с головы до ног. Создавались короны, диадемы, тиары, гребни, серьги, кольца для носа и губ, а также ожерелья, броши, пекторали, ремни и декоративные подвески, браслеты.

– Ювелирные изделия – один из древнейших типов археологических находок. Например, известны бусы возрастом около 100 тысяч лет, изготовленные из раковин моллюсков, – говорит Лаура Байтурсинова. – Спустя время в украшениях начали использовать драгоценные и полудрагоценные камни. Причем в разные эпохи у разных народов существовали свои предпочтения. К примеру, египтяне ценили изумруды, бирюзу, аметисты и горный хрусталь, римляне – алмазы и сапфиры, в средние века и эпоху Возрож­дения популярными стали рубины, топазы и жемчуг, а в период рококо – бриллианты. Во время романтизма популярность получили гранаты, опалы, хризолиты и аквамарины. Мастера также использовали сердолик, кошачий глаз и лунный камень.

Что касается степных традиций, то, по словам специалиста, еще в древности кочевники выбирали янтарь и стекло, а из металлов, как и у многих народов, в почете были золото и серебро. Одними из самых известных украшений считаются изделия скифов. Для них золото имело сакральное значение, оно было символом солнца и вечной жизни. Тонкие бляхи, сделанные из этого материала, нашивали на одежду и погребальные саваны.

Как отмечает Лаура Байтурсинова, после скифов значительную роль в развитии степной культуры сыграли сарматы, населявшие территорию Восточной Европы и Приуралья с VII века до н. э. по IV век н. э. Они были воинами и скотоводами. В IV–III веках до нашей эры сарматы начали продвигаться на Причерноморье и в Среднюю Азию, а затем вытеснили скифов. Золото для них также имело сакральное значение. Через него, по их представлениям, осуществлялась связь с богами и духами предков, поэтому в захоронениях знати обязательно находят золотые изделия. Сарматы создали собственный художественный стиль с изображениями животных и фантастических существ. Известны ажурные золотые бляхи со сценами охоты, а также уникальные комплекты женских украшений, найденные в захоронениях сарматских цариц.

Особое место в искусстве кочевых племен, в том числе ювелирном, занимал «звериный стиль» – изображения оленей, львов, волков, грифонов, орлов и сцен из кочевого быта. Он доминировал на протяжении тысячелетий, прежде чем уступил место символизму.

– Искусство того периода не было реалистичным. Изображения людей и животных постепенно становились схематичными или фантастическими, – отмечает Лаура Байтурсинова. – Но при этом нельзя сказать, что их стало легче изготавливать. Уровень их исполнения в некоторых случаях трудно повторить даже сегодня. Для декора использовались эмаль, инкрустация, золочение и литье.

Ученые до сих пор удивляются, как древние люди, не имея сложных инструментов, могли изготавливать идеально обработанные формы из камня, рогов и костей.

– Сначала человек использовал камень в естественном виде – его привлекали блеск, форма кристалла, необычные цвета. Позднее он научился обрабатывать камень, что стало отправной точкой для развития ювелирного дела. Эти навыки появились около миллиона лет назад, еще во времена homo habilis – «человека умелого», который создавал примитивные орудия из кремня и обсидиана. Со временем это искусство достигло высокого уровня, – продолжает Лаура Байтурсинова.

По ее словам, сегодня в областном музее хранится более 9 480 экспонатов из археологических коллекций, в том числе ювелирные изделия, характеризующие развитую металлургию древних племен. К примеру, женские украшения из бронзы, изготовленные методом ковки, были найдены в урочище Кожабала гор Хантау в Мойынкумском районе. В фонд музея они были переданы в 1989 году.

– По мировоззрению людей эпохи бронзы, после смерти человека его путь продолжался в загробном мире, поэтому вместе с ним хоронили личные вещи, которыми он пользовался при жизни. Эти реликвии обнаружены в кургане, где была похоронена женщина. Взять хотя бы брас­лет. Его ширина составляет 2,4 сантимет­ра. Форма обычная, но с двух сторон он имеет декоративное оформление в виде пружинистых завитков высотой до 2,8 сантиметра. А вот талисман с цепочкой из бронзы и камней. Формы бисера разные: округло-овальная, грушевидная и зооморфная. Предположительно изделие изготовили в VIII–X веках, – рассказывает Лаура Байтурсинова.

В музее хранится ряд других ювелирных украшений, найденных на территории региона и датированных разными периодами, в том числе временем сакских племен. Наибольшую ценность из них представляют те, что относятся к эпохе бронзы и Средневековью.

– Их настолько мало, что можно буквально пересчитать по пальцам, именно поэтому они особо значимы, – поясняет представительница музея. – Для нас имеющиеся экспонаты из этой категории очень важны еще и потому, что они, несмотря на свой солидный возраст, достаточно хорошо сохранились. На них даже отчетливо видны узоры, выполненные мастерами. К примеру, среди экспонатов нашего музея есть бронзовые бляшки и браслеты, костяные бусы и другие украшения.

По словам Лауры Байтурсиновой, в настоящее время ювелирное искусство, безусловно, вышло на новый технологический уровень. Нынешние ювелиры и гранильщики применяют широкий спектр техник: ковку, литье, пайку и сварку, резку, резьбу, а также так называемое «холодное соединение» – сборку деталей с помощью клея, скоб и заклепок. Эти методы позволяют создавать сложные формы и конструкции, сочетая традиционные ремесленные приемы с современными технологиями. Украшения стали более доступными, а ассор­тимент – гораздо шире и разнообразнее.

– Современные технологии позволяют достигать высочайшей точности обработки камня и металла, а ­мастера фактически сформировали особую профессиональную элиту, – говорит моя собеседница. – Однако массовое производство диктует свои правила. И дизайн часто подгоняется под шаблон, уникальные авторские работы уступают типовым украшениям. Это приводит к обесцениванию труда художника-ювелира. Считаю, что сегодня в условиях массового рынка и стандартизации особенно важно поддерживать ремесленные традиции. Ведь каждое украшение – это не просто аксессуар, а застывшая в металле и камне история, связывающая прошлое, настоящее и будущее.

