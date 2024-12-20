Откормочную площадку мощностью 15 тысяч голов КРС запустили в ЗКО

Сельское хозяйство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В ближайшие годы инвестор планирует запустить мясоперерабатывающий комплекс

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

ТОО «Терра Акжайык» запустило в Западно-Казахстанской области откормочную площадку мощностью 15 тысяч голов крупного рогатого скота одновременно, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

В январе 2024 года комплекс посетили эксперты из Австралии, на основании их экспертных рекомендаций в хозяйстве были проведены работы по комплексному восстановлению и расширению на 15 тыс. голов.

С ноября в комплексе был начат прием бычков из хозяйств.

Открытие нового объекта будет способствовать развитию животноводства и созданию рабочих мест в регионе.

В ближайшие годы инвестор планирует запустить мясоперерабатывающий комплекс.

#ЗКО #сельское хозяйство

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