Открытую площадку в рамках идеологии «Закон и порядок» провели в Павлодаре

Закон и Порядок
Айман Аманжолова
корреспондент

В рамках областного проекта «Ертіс Толқыны» под открытым небом прошло культурно – массовое мероприятие «Час Х – Тәртіп кодексі» на набережной города Павлодар, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

В  мероприятии приняли активное участие молодежь района Аққулы, где представили свое искусство и программу.

​В рамках программы была организована музыкальная концертная программа для жителей и молодежи, интересные игры, арт-зона, интерактивная фотозона и акция «Адалдық ағашы». В ходе акции участники записали свои мысли и добрые пожелания о честности, справедливости и уважении к закону.

​Кроме того, в целях формирования правовой культуры и пропаганды ценностей закона и порядка среди молодежи был организован открытый микрофон, где участники смогли продемонстрировать свои таланты и исполнить песни.

​​В ходе мероприятия были проведены национальные и спортивные игры. В частности, были организованы соревнования по асык ату, стрельбе из лука, перетягиванию каната, гиревому спорту и шашкам, где участники проявили активность.

​По итогам конкурса участники, показавшие лучшие результаты и ставшие победителями, были награждены медалями, грамотами и ценными призами.

​По информации руководителя отдела Управления информации и общественного развития Павлодарской области Жаннур Ахметжановой мероприятие было направлено на эффективную организацию досуга молодежи, повышение правовой грамотности, пропаганду здорового образа жизни и популяризацию принципов закона и порядка в обществе.

#закон #Павлодар #порядок

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