Гуманизм в правовых рамках

Статьи,Закон и Порядок
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Айгуль Ирубаева, начальник Центра лингвистики и правовой терминологии Института законодательства и правовой информации Министерства юстиции РК

Президент Касым-Жомарт Токаев впервые в истории независимого Казах­стана выступил с инициативой проведения административной амнистии. Предложение было выдвинуто в связи с принятием новой Конституции и получило законодательное оформление: Сенат Парламента одобрил закон, предусматривающий как меры административной, так и уголовной амнистии.

В итоге отдельные граждане и субъекты предпринимательства могут быть освобождены от исполнения некоторых штрафов, если на момент вступления закона в силу они остаются неисполненными. Но административная амнистия распространяется не на все правонарушения. Она не затрагивает деяния, представляющие угрозу общественной безопаснос­ти, жизни и здоровью граждан, а также интересам государства. Всего адмамнистия охватывает 263 статьи Кодекса РК об административных правонарушениях, относящиеся к компетенции 15 государственных органов.

Наряду с административной закон предусматривает и меры уголовной амнистии. Именно вопросы ее применения вызывают большой общественный интерес, поскольку законодатель сознательно исключил из числа лиц, подпадающих под амнистию, тех, кто совершил опасные преступления.

Амнистия носит разовый характер и рассматривается как гуманитарная мера, отражающая курс государства на гуманизацию уголовно-правовой политики. Она предоставляет шанс лицам, совершившим преступления небольшой и средней тяжести, изменить судьбу.

Однако освобождение из мест лишения свободы само по себе не означает моментального успешного возвращения человека к полноценной жизни. Для этого необходима длительная социальная адаптация. После многолетнего пребывания в условиях изоляции многие сталкиваются с серьезными трудностями: необходимо восстановить документы, найти работу, жилье, наладить отношения с семьей. При отсутствии поддержки возрастает риск повторного совершения преступлений.

Статистика показывает, что уровень рецидивной преступнос­ти среди лиц, освобожденных без должного сопровождения и социальной реабилитации, остается высоким. Бывшие осуж­денные нередко возвращаются в преступную среду не потому, что идеализируют ее, а потому, что она принимает их без лишних вопросов, тогда как общест­во зачастую остается для них закрытым.

Отметим, что в последние годы около 70–75% лиц, подпадающих под амнистию (в среднем от 11 до 15 тыс. человек ежегодно), составляли осужденные, которым суды сокращали сроки лишения свободы за преступления средней тяжести и тяжкие преступления. Так, в рамках амнистии 2026 года из 15 295 человек более чем 10 тыс. осужденных, значительная часть которых отбывает наказание за тяжкие преступления, сокращены сроки наказания без освобождения из мест лишения свободы.

Таким образом, амнистия остает­ся проявлением гуманизма государства, однако безопасность граждан – безусловный приоритет. Законодатель созна­тельно разграничивает лиц, вставших на путь исправления, и тех, чья общественная опасность сохраняется. В условиях массовой амнистии невозможно объективно оценить степень исправления каждого осужденного, поэтому государство не вправе подвергать общество неоправданному риску.

Для лиц, доказавших свое исправление, законодательством предусмотрены индивидуальные механизмы освобождения – условно-досрочное освобождение и помилование, позволяющие оценивать каждую ситуацию отдельно. Именно поэтому массовая амнистия не распространяется на лиц, совершивших особо тяжкие и насильственные преступления. Гуманизм государства возможен лишь тогда, когда он не ставит под угрозу жизнь, права и безо­пасность граждан.

#конституция #амнистия #закон и порядок

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