Гуманизм в правовых рамках
Айгуль Ирубаева, начальник Центра лингвистики и правовой терминологии Института законодательства и правовой информации Министерства юстиции РК
Президент Касым-Жомарт Токаев впервые в истории независимого Казахстана выступил с инициативой проведения административной амнистии. Предложение было выдвинуто в связи с принятием новой Конституции и получило законодательное оформление: Сенат Парламента одобрил закон, предусматривающий как меры административной, так и уголовной амнистии.