В Астане обсудили новые правила исполнения решений об общении с детьми

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Главной темой обсуждения стало исполнение судебных решений, касающихся определения порядка общения родителей с детьми.

Ранее родитель, который через суд добивался права видеться со своим ребенком, сталкивался с серьезной финансовой нагрузкой. Если второй родитель препятствовал встречам, приходилось привлекать ЧСИ. За выезд и принудительное исполнение графика ЧСИ выставляли счета на оплату своих услуг как взыскателю, так и должнику в равных долях.

Конституционный Суд признал такую практику не соответствующей Конституции. Согласно нормативному постановлению Конституционного Суда № 86-НП от 11.06.2026 года защита прав ребенка и право родителя на его воспитание не могут зависеть от имущественного положения.

По итогам встречи сотрудником надзорного органа даны детальные разъяснения новых правовых механизмов, согласно которым расходы за деятельность ЧСИ взыскиваются только с должника.

Также стороны выработали алгоритмы действий для недопущения нарушений прав граждан. Новые правила призваны сделать процедуру воссоединения родителей и детей максимально доступной и быстрой.