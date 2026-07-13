Число рейсов в Анкару увеличится

Так, с августа авиакомпания AJET увеличивает количество рейсов по маршрутам Астана – Анкара и Алматы – Анкара с 2 до 7 в неделю по каждому из направлений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА

Увеличение количества рейсов будет способствовать дальнейшему укреплению делового, торгово-экономического и туристического сотрудничества между странами.

Ранее сообщалось об открытии рейсов в Китай и Кыргызстан.