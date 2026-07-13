Число рейсов в Анкару увеличится

Министерством транспорта на постоянной основе ведётся работа по расширению географии международных авиамаршрутов и увеличению частоты рейсов по действующим направлениям
Так, с августа авиакомпания AJET увеличивает количество рейсов по маршрутам Астана – Анкара и Алматы – Анкара с 2 до 7 в неделю по каждому из направлений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА
Увеличение количества рейсов будет способствовать дальнейшему укреплению делового, торгово-экономического и туристического сотрудничества между странами.
Ранее сообщалось об открытии рейсов в Китай и Кыргызстан.