Отлетевшее колесо травмировало астанчанку на остановке (видео)

В Департаменте полиции Астаны прокомментировали инцидент с колесом, попавшим в девушку на остановке, сообщает Kazpravda.kz .

Скриншот с видео instagram.com/astana.ya/

Как сообщили в ДП, инцидент на видео, появившемся сегодня в пабликах, произошел еще 27 апреля на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Бурабай в столице.

Стражи порядка выявили его при мониторинге социальных сетей.

Камера запечатлела, как колесо от легкового автомобиля отлетело и задело сидящую на остановке девушку. По рассказу очевидца события, удар был настолько сильным, что пострадавшая буквально рухнула на асфальт.

Вместе с тем в полиции успокоили, что 18-летняя астанчанка после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

«По данному факту в полицию обращений не поступало. Выясняются обстоятельства произошедшего», – заключили в ДП.