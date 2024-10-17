Отопительный сезон: безопасность частных домов проверили в столице

Столица
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Дана Аменова
корреспондент

Горожанам вручают памятки и разъясняют требования пожарной безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

В целях предупреждения и уменьшения пожаров в столице ежегодно проводят готовность к отопительному сезону. Об этом на брифинге в службе коммуникаций столицы сообщил заместитель начальника ДЧС г. Астаны Мадияр Мырзагельдиев.

По его словам, с начала реализации плана, в первую очередь, профилактические мероприятия проводятся по месту жительства социально уязвимых слоев населения и жилых домов типа бараков.

Профилактика осуществляется путем подворового обхода, в рамках которого населению вручаются памятки и разъясняются требования пожарной безопасности при содержании и эксплуатации печного отопления и электрических сетей.

«На учете департамента в настоящее время состоит 750 семей из социально уязвимых слоев населения, полностью охваченных подворовым обходом. В 168 домах установлены датчики угарного газа, в остальных 582 домах проведен внешний осмотр и замена батарей», – пояснил представитель ДЧС во время брифинга.

С 20 сентября начался обход домов и общежитий типа бараков. Из 1065 жилых домов обследовано 714 домов, работа в данном направлении продолжается.  

«С 15 августа в рамках подготовки к отопительному периоду профилактическими обходами охвачено 4 265 домов, выявлено около 8 тыс. нарушений. Из них 24% касается систем отопления и 35%-электроэнергии), причем 2 150 устранены на месте. Следует отметить, что департамент не рассматривает контроль за исполнением выявленных нарушений», – сказал Мадияр Мырзагельдиев.

В конце выступления он предупредил, что детей не следует оставлять без присмотра в холодное время года, так как они могут столкнуться с различными рисками.

 

#Астана #безопасность #проверка #акимат #отопление

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