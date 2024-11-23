Отраслевые ведомства РК и РФ стремятся к упрощению торговли агропродукцией

Сельское хозяйство
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Стороны уделили особое внимание вопросам научно-технического сотрудничества, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

В Астане прошла встреча министров сельского хозяйства Казахстана и Российской Федерации Айдарбека Сапарова и Оксаны Лут. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере АПК. 

«Казахстан и Россия – стратегические партнеры по всем направлениям сотрудничества, при этом агропромышленный комплекс занимает в нем особое место. Сегодняшняя встреча — это отличная возможность предметно обсудить актуальные вопросы, сосредоточиться на поиске решений для устранения существующих барьеров, чтобы сделать наше сотрудничество еще более продуктивным», - отметил Айдарбек Сапаров.

Он подчеркнул важность встречи для расширения возможностей торговли сельхозпродукцией, добавив, что РК и РФ обеспечивают транзит значительных объемов товаров через свои территории, в том числе зерна.

«Совместными усилиями мы сможем не только углубить экономические связи, но и выйти на новые уровни взаимодействия, которые будут выгодны как для наших фермеров, так и для потребителей», - добавил министр.

В свою очередь Оксана Лут отметила, что наши страны обладают значительным потенциалом для расширения сотрудничества. В частности, в научно-технической сфере, прежде всего в области селекции сельхозкультур, генетики животных и биотехнологий. Кроме того, Россия и Казахстан могут усилить взаимодействие по подготовке кадров для АПК - в первую очередь за счет создания совместных сетевых образовательных программ и программ двойных дипломов.

В рамках рабочей поездки министра сельского хозяйства РФ в Казахстан представители двух стран рассмотрели ряд проблемных вопросов. В частности, были обсуждены торговые препятствия и сложности транзита растениеводческой продукции, подконтрольных ветеринарному контролю товаров.

Особое внимание было уделено вопросам научно-технического сотрудничества, в том числе в сфере селекции и семеноводства, аграрного образования, взаимодействия по техническому регулированию и вопросам тарифного регулирования в рамках ЕАЭС.

Также российской стороне был презентован пул казахстанских информсистем, используемых в АПК.

#Казахстан #сотрудничество #Россия #сельское хозяйство #АПК

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