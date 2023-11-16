Отсрочку по электронным картам полей при получении субсидии дали фермерам

Казахстанские фермеры получили отсрочку на 2 года по электронным картам полей на все направления субсидирования в области растениеводства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза

Фото: пресс-служба Минсельхоза РК

14 ноября 2023 года приказом министра сельского хозяйства РК в Правила субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства внесли изменения, предоставляющие отсрочку по оцифровке полей до 1 января 2026 года. Таким образом, до этого срока при подаче заявки для получения субсидии не нужно наличие электронных карт полей.

В МСХ отметили, что ранее ряд аграриев столкнулся с проблемами при подаче заявок на субсидирование приоритетных культур, так как отсутствовала возможность провести правильную оцифровку полей.