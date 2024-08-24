Оживленный перекресток перекрыт в столице в связи с ремонтом

Фото: акимат Астаны

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщает о проведении работ по ремонту дорожного полотна на пересечении улиц Достык/Акмешит.

«В этой связи с 24 по 25 августа текущего года вышеуказанный перекресток будет полностью перекрыт. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по прилегающим улицам, согласно схеме объезда», - говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.