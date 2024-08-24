Оживленный перекресток перекрыт в столице в связи с ремонтом
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Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, передает Kazpravda.kz
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщает о проведении работ по ремонту дорожного полотна на пересечении улиц Достык/Акмешит.
«В этой связи с 24 по 25 августа текущего года вышеуказанный перекресток будет полностью перекрыт. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по прилегающим улицам, согласно схеме объезда», - говорится в сообщении.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.