Ожившие полотна

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Прекрасные картины из фондов Северо-Казахстанского музея изобразительных искусств на один вечер обрели новую жизнь: артис­ты из театральной студии «Тишина закулисья» вдохнули в них живую энергию своего мастерства.

Фото: областной русский драмтеатр им. Н. Погодина

Выставка с символичным названием «Сошедшие с холста» стала сценой для удивительного действа, где границы между искусством и реальностью стерлись, а застывшие на холстах образы обрели голос и эмоции.

Картины, созданные казахстанскими художниками в 1960–1980-е годы, имеют особую ауру.

На выставке представлены портреты акына Нурпеиса Байганина, вдохновенно воплощенного Урманче Баки, легендарной певицы Розы Баглановой кисти Ольги Кужеленко, замечательного актера Елюбая Умурзакова, увековеченного Алексеем Бортниковым. Каждый из этих портретов сохранил не только внешность героя, но и отразил его внутренний мир, переданный живописцами с помощью тончайших мазков, через игру света и тени.

Необычным дополнением выставки стали юные актеры, перевоплотившиеся в художественные образы полотен.

Руководитель молодежной студии «Тишина закулисья» Областного русского драматического театра им. Н. Погодина Ринат Исмаилов предложил ребятам не просто воспроизвести внешние черты портретируемых, но и погрузиться в их судьбы. И они с блеском справились! Юные артисты как будто вытянули нити переживаний и размышлений из глубин холста.

Например, Мария Насембаева сыграла виолончелистку с картины Виктора Шаталина, передала зрителям внутреннюю борьбу музыканта, момент отчаяния и боль утраченной мечты.

Такое прочтение образа, полное тонкой психологической игры, наполнило картину новым смыслом, перекинув мостик из прошлого в настоящее. Аделина Аитова вжилась в роль героини другого портрета, блестяще показав метаморфозы души, преодо­ление страдания через гордость и силу воли.

Необычный вечер стал уникальным диалогом поколений, а еще пространством, в котором юные актеры раскрыли зрителям сердце искусства, вдохнули новую жизнь в известные произведения.

На выставке представлена только малая часть портретов, хранящихся в фондах музея, а это значит, что, возможно, когда-нибудь прервут молчание и вдохновенно заговорят другие художественные образы.

#СКО #выставка #музей #театр #полотна

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