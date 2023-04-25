Пакет, предположительно с человеческими костями, нашли в Кокшетау

На кладбище города Кокшетау обнаружен пакет, предположительно с костями человека. Полиция назначила ряд экспертиз, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 716.kz .

Фото: polisia.kz

Пакет, предположительно с осколками черепа и костями человека, обнаружили 24 апреля во время уборки на кладбище около аллеи в районе «Бармашино». Очевидец сообщила о жуткой находке в управление полиции Кокшетау.

По информации пресс-службы Департамента полиции Акмолинской области, на место выехала следственно-оперативная группа.

«При осмотре обнаружены костные останки. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение», – сообщили в ДП.