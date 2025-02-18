Папу Римского госпитализировали из-за осложнений от бронхита

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Также стало известно об отмене традиционной всеобщей аудиенции в среду, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Клиническая картина папы Римского Франциска, госпитализированного с пятницы c инфекцией дыхательных путей, сложная, он остается в больнице, сообщила служба печати Святого престола.

«Результаты тестов, проведенных в последние дни и сегодня, выявили полимикробную инфекцию дыхательных путей, что привело к дальнейшей модификации терапии. Все проведенные на сегодняшний день исследования указывают на сложную клиническую картину, которая потребует адекватного больничного лечения», - говорится в сообщении.

В пятницу по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены по понедельник.

Ранее служба печати сообщила, что папе Франциск в больнице предписан полный отдых, лабораторные анализы показали улучшение некоторых показателей.

В начале февраля ватиканская пресс-служба сообщила, что папа проводит частные аудиенции в своей резиденции в Ватикане из-за бронхита. На фоне болезни понтифик не заканчивал свои публичные выступления, передавая слово сотруднику госсекретариата Ватикана. Итальянские СМИ в субботу сообщили, что решение обратиться в больницу было принято после того, как лечение в Ватикане не дало результатов. Окружение папы передало, что его состояние не вызывает беспокойства.