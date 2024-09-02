Паралимпийские соревнования по триатлону перенесены из-за грязной воды в Сене

В мире , Спорт
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Айман Аманжолова
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Паралимпийские соревнования по триатлону, запланированные на воскресенье в Париже, были отложены из-за опасений по поводу качества воды в Сене после сильного дождя

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

11 соревнований по паратриатлону, запланированные на это воскресенье в Париже, пришлось перенести на понедельник, если позволят последующие анализы воды. Об этом сообщили оргкомитет Олимпиады-2024 и Всемирная федерация триатлона в совместном пресс-релизе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюс.

Проливные дожди обрушились на французскую столицу в пятницу и субботу, в результате чего в реку вновь попали сточные воды, что привело к повышению уровня бактерий, в том числе кишечной палочки.

«В пятницу шел сильный дождь, а затем дождь пошел и в субботу. Поэтому Международная федерация и организационный комитет решили в качестве меры предосторожности отложить все мероприятия на один день, возможно, до завтра», — заявил в воскресенье заместитель мэра Парижа Пьер Рабадан.

Это второе изменение, запланированное на соревнованиях по паратриатлону.

Подобный сбой стал еще одним препятствием для усилий города Парижа по очистке реки для будущего общественного купания, что является одним из самых амбициозных обещаний столичных властей в преддверии проведения Олимпийских и Паралимпийских игр этим летом. Мужские индивидуальные соревнования по триатлону на Олимпийских играх в Париже были отложены, а несколько тестов по плаванию были отменены.

Пьер Рабадан уточнил, что соревнования по паралимпийскому триатлону состоятся только в случае улучшения условий.

«Я не могу точно сказать вам о степени своей уверенности, потому что это не имеет значения. Значение имеют лишь научные результаты, которые мы получим завтра. Но тенденция на самом деле положительная, так как мы скорее всего сможем провести соревнование завтра утром», - сказал Рабадан.

Лазрег Бенель-Хадж, вице-президент Французской федерации плавания, заявил, что, хотя некоторые из 53 спортсменов, участвовавших в олимпийских соревнованиях по плаванию в Сене, впоследствии заболели, ни одно из этих заболеваний не было связано с качеством воды.

Мэрия Парижа также обещает, что в будущем на Сене будут организованы и другие спортивные мероприятия.

#Париж #паралимпиада #Сена

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