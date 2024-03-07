Парламент принял закон, предотвращающий вывод капитала при проведении международных операций

Документ направлен на предотвращение потерь госдохода в международных деловых операциях
Сенат на пленарном заседании одобрил принятый Мажилисом Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам трансфертного ценообразования», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Документ направлен на предотвращение потерь государственного дохода в международных деловых операциях.
Как отмечалось ранее, документ расширяет определение взаимосвязанности сторон в целях усиления контроля за выводом капитала.
- Ввиду узкого понятия взаимосвязанности участников сделки создаются искусственные посреднические структуры, которые принимают минимальный риск при последующей реализации экспортируемой продукции и не признаются взаимосвязанными сторонами; происходит вывод капитала из страны. Для исключения возникновения таких ситуаций предлагается расширить определение взаимосвязанности участников сделки. Данная мера способствует усилению контроля по выводу капитала, улучшению мониторинга сделок и прослеживаемой информации, - пояснил сенатор Амангельды Нугманов.