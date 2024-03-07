Парламент принял закон, предотвращающий вывод капитала при проведении международных операций

Документ направлен на предотвращение потерь госдохода в международных деловых операциях

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сенат на пленарном заседании одобрил принятый Мажилисом Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам трансфертного ценообразования», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Документ направлен на предотвращение потерь государственного дохода в международных деловых операциях.

Как отмечалось ранее, документ расширяет определение взаимосвязанности сторон в целях усиления контроля за выводом капитала.