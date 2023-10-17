Парня нашли повешенным на школьной спортплощадке в Шымкенте – СМИ

Происшествия
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В Шымкенте на турнике школьной спортплощадки повесился 20-летний парень, передает Kazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR

Фото: Kazpravda.kz

Трагедия произошла 17 октября в 2:20.

В полицию Туранского района Шымкента из скорой медицинской помощи сообщили, что на спортплощадке одной из школ по улице Казиева обнаружен труп молодого человека.

Парень висел на толстых веревках, закрепленных на турнике.

По предварительным данным, он совершил самоубийство. Телесных повреждений на нем не обнаружено, поэтому оснований считать это убийство пока нет. Никаких записок погибший не оставил.

Как выяснилось, погибшему было всего 20 лет.

 

 

#полиция #Шымкент #суицид #происшествие #молодежь

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