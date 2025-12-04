В столичном театре им. Калибека Куанышбаева подвели итоги традиционного республиканского творческого конкурса «Ұлы дала», организованного партией «AMANAT». В этом году конкурс посвящен 180-летию Великого Абая.

Фото: «AMANAT»

В своем выступлении спикер Мажилиса, Председатель «AMANAT» Ерлан Кошанов подчеркнул, что конкурс «Ұлы дала» проводится партией уже шестой год и каждый раз его масштаб неуклонно растет. В этом году он впервые проводился и на региональном уровне. За свою историю лауреатами конкурса стали порядка 100 молодых поэтов и писателей, которые сегодня обрели широкую известность.

«Вы хорошо знаете, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание духовной силе народа. Президент стремится, чтобы наш народ стал передовой, интеллектуальной нацией. Об этом он регулярно говорит на заседаниях Национального курултая и на других мероприятиях. Задача молодого поколения – не отступать от высот, достигнутых казахской литературой, и стремиться к новым горизонтам. А наша задача – поддержать эту талантливую молодежь, проложить им путь. И сегодняшний конкурс «Ұлы дала» – наглядный пример этой работы, весомый вклад партии «AMANAT» в развитие отечественной литературы и культуры», – сказал Ерлан Кошанов.

Председатель партии напомнил, что недавно Указом Президента были утверждены основные принципы, ценности и направления внутренней политики. И в этом важном документе «Слова назидания» Абая определены как национальный символ-книга. Поэтому проведенный конкурс был направлен на раскрытие всей глубины и эпохальной значимости творчества великого писателя и вызвал большой интерес.

Спикер Мажилиса обратил внимание, что государство всесторонне поддерживает писателей. Так, по инициативе Президента с 2023 года вручается специальная литературная премия для молодых казахстанских писателей и поэтов, существует национальная литературная премия «Айбоз», а по всей стране ежегодно проводится множество конкурсов и творческих мероприятий. А не так давно завершился масштабный опрос, который определил 100 лучших книг отечественной литературы, которые сегодня активно продвигаются в обществе.

Ерлан Кошанов рассказал также о работе «AMANAT» по поддержке литературы. Так, усилиями депутатов фракции партии в Мажилисе в новом Налоговом кодексе отменен НДС для отечественный издателей, что позволит сделать книги доступнее для читателей. Также активно реализуются инициатива «Кітап оқитын ұлт» и проект «Кітап-АМАNAT». Благодаря таким мероприятиям у граждан формируется новая культура чтения и повышается уважение к книге.

Самое главное – сегодня казахстанцы сохраняют высокий интерес к чтению. Наглядным показателем этого является 37 миллионов человек, посетивших библиотеки за 11 месяцев этого года. При этом их средний возраст 17-25 лет.

В этом году конкурс «Ұлы дала» проводился с 1 июля по 30 октября, в финальный этап прошли 120 работ, все они были размещены на сайте аikyn.kz в специальной рубрике «Ұлы дала байқауы».

В номинации «Поэзия» первое место занял Азамат Серікұлы, второе место – Асантемір Қаршығаұлы, третье место – Абзал Мақаш.

В номинации «Проза» лучшим был признан Жақсылық Қазымұрат, второе место занял Думан Терлікбаев, а третье место занял Ретбек Мағаз.

Нұрбек Нұржанұлы победил в номинации «Произведение для детей». Второе место досталось Айдане Сегізбай, а третье – Құралай Омар.

В номинации «Драматургия» первое место занял Эльдар Тоқтасын, второе – Мия Алгожаева, третье – Гүлжанат Исатайқызы.

Дария Келген одержала победу в номинации «Литературная критика», второе место заняла Айгүл Сәкенқызы, третье – Қарлығаш Қабай.

Кроме того, специальной премии «180-летие Абая Кунанбаева» был удостоен Ұларбек Дәлейұлы. Әділет Жағыпар получил специальную премию «Алаш аманаты». А специальную премию в честь 140-летия Мыржакыпа Дулатова получила Анар Абдуллина.

В завершении мероприятия все участники стали зрителями знаменитой трагедии «Абай» в постановке режиссера Алимбека Оразбекова.