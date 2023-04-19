Павлодарец устроил пожар в пойме Иртыша и сбежал. С огнем боролись 16 часов

Жителя города Павлодара оштрафовали за поджог травы в пойме реки Иртыш, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям области.

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

13 апреля в 17:30 в пожарную часть села Актогай сообщили о горении в пойме реки Иртыш вблизи села Жанабет Муткеновского сельского округа.

Горела сухая трава сразу на трех разрозненных очагах в 15, 32 и 25 га.

Двое очевидцев, жители Жанабета, видели, как приехавший на озеро на рыбалку неизвестный поджег траву. Огонь начал распространяться, мужчина пытался его потушить, но не сумел, и тогда он сел в машину и уехал в сторону города.

Очевидцы запомнили госномер автомобиля, сообщили его акиму сельского округа, который в свою очередь передал данные участковому. Так удалось найти хозяина авто, жителя Павлодара.

Пожарные же в это время тушили крупное загорание, устроенное им. На это ушло более 16 часов.

Сотрудникам отдела по ЧС Актогайского района павлодарец признался, что поджег травянистую растительность на особо охраняемой территории в пойме Иртыша.

Нарушителя привлекли к административной ответственности по части 3 статьи «Нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах» со штрафом в 172 500 тенге.