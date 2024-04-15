Паводки в Казахстане: более 200 домов не подлежат восстановлению в Костанайской области

Фото: Правительство РК

В Костанайской области ведется техническое обследование и оценка ущерба пострадавшего имущества и жилых домов.

«Для восстановления жилых домов пострадавшим будет выплачиваться компенсация в виде денежных средств, исходя из оценки ущерба для проведения ремонтных работ. В случае, если жилые дома признаны аварийными и неподлежащими восстановлению, собственникам таких домов будет предоставлено возмещение путем приобретения жилья или строительства нового по типовому проекту площадью 80 квадратных метров», - говорится в сообщении акимата региона.

Вопрос о способах предоставления жилья пострадавшим находится на стадии решения на уровне правительства.

«По состоянию на 14 апреля в трех регионах обследовано 367 жилых домов, из которых, по предварительным данным, 163 подлежат восстановлению, а 204 не подлежат», - отмечается в сообщении.

Из чрезвычайного резерва правительства выделено 405 млн тенге для приобретения жилья пострадавшим костанайцам в городе Аркалык. По мере проведения обследования необходимые средства будут выделяться поэтапно.

Работа по обследованию пострадавших жилых домов продолжается.